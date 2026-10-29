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出版：2026-Oct-29 10:09
更新：2026-Oct-29 10:09

天文大潮及東北季候風影響　沙田大埔沿岸低窪地區水浸(有片)

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有網民在沙田和大埔拍到水浸情況。(Threads)

有網民在沙田和大埔拍到水浸情況。(Threads)

天文台周三（28日）早上預告，受東北季候風及天文大潮影響，當日晚上水位比正常稍高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

有網民在沙田和大埔拍到水浸情況，有人經過源禾遊樂場，表示「單車路連行人路因潮漲水浸」，垃圾漂浮水面；亦有人笑言「撞正出咗嚟跑，一路跑，一路望住水浸，就真係第一次」。另有網民分別行經大埔的行人隧道，隧道事前已被當局圍欄圍封，隧道出現水浸情況，未算嚴重，笑言「今日浸咗未」、「要兜路返屋企」。

根據實時潮汐資訊系統，天文台大埔滘潮汐站高峰時段為昨晚10時半左右，錄得3.16米。

有網民在沙田源禾遊樂場，表示「單車路連行人路因潮漲水浸」，垃圾漂浮水面。(Threads) 有網民在沙田源禾遊樂場，表示「單車路連行人路因潮漲水浸」，垃圾漂浮水面。(Threads) 有網民在沙田源禾遊樂場，表示「單車路連行人路因潮漲水浸」，垃圾漂浮水面。(Threads) 有網民分別行經大埔的行人隧道，隧道事前已被當局圍欄圍封，隧道出現水浸情況。(Threads) 有網民分別行經大埔的行人隧道，隧道事前已被當局圍欄圍封，隧道出現水浸情況。(Threads)
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