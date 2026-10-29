老爺車變身電動車、鋁製風機可回收！科技園攜24間綠色科企亮相國際環保博覽

「國際環保博覽 2026」於亞洲國際博覽館盛大舉行，香港科技園公司聯同24間頂尖園區綠色科技企業參展，展示涵蓋能源生產、儲存以至應用的最新創新方案。科技園公司目前已匯聚超過250間綠色科技企業，將綠色科技列為四大策略產業之一，全力配合國家「雙碳」目標及香港特區政府的施政藍圖。今次博覽成為園區企業對接政府部門、企業客戶、投資者及合作夥伴的重要平台，協助本地研發的「世界之最」與前瞻綠色科研走出實驗室，真正應用於日常生活與工業情境。

Refined Motor全球首創模組化油改電 賦予經典車款綠色新生命 在車輛電動化轉型浪潮下，Refined Motor成立四年多以來，成功研發出全球首創且唯一同時獲得歐盟R100電池安全及電磁兼容認證的模組化電動動力系統。其創辦人及執行董事羅名佑指出，這套系統能安裝於任何車架上，適用於老爺車、古董車以至商用車，改裝後的車輛認證標準等同全新電動車，並已成功取得香港路面牌照及兩地牌，可在全球超過50個國家及地區合法行駛。展館現場展示了一輛改裝後的1990年經典Rover Mini，除了保留復古外型，更加入冷氣、動力轉向及專屬手機應用程式，讓車主能遙距控制車門開關及預先開啟冷氣，展現減廢保育與智能科技的完美結合。

遠大和發突破風力發電運輸瓶頸 新型鋁製葉片全回收更環保 作為能源生產領域的代表，遠大和發能源科技集團有限公司展示了新型鋁製風力發電機。該公司代表介紹，傳統風力發電機常採用玻璃鋼葉片，面臨難以回收及超長葉片運輸困難的痛點。遠大和發研發的8兆瓦高效率風機採用自主創新的鋁合金葉片，退役後可完全回收再利用。同時，葉片採用分體式結構設計，能直接放入40呎標準貨櫃進行運輸，有效解決地形與土地運輸限制。配合自研的自爬吊技術，風機可搭建高達300至400米的超高塔架以擷取高空優質風能，未來更期望能與本地機構合作，在南丫島建立示範點。

科技園全方位孵化支援 助綠色科企拓展大灣區及海外市場 兩間企業的創新突破，離不開科技園公司完善生態圈的深度支援。Refined Motor 由最初參加科技園公司的企劃演進至培育公司，並獲科技園公司協助對接運輸署等政府部門解決上牌認證難題；此外，公司亦透過人才計劃招攬本地大學頂尖研發人才，近期更搬入位於元朗的新廠房，將升降台數量增至11個以大幅提升產能，預計2027年進軍東南亞市場。而2025年進駐科技園公司的遠大和發，則透過今次展會成功接觸越南等海外買家，未來亦將繼續善用科技園公司的商業對接網絡，開拓香港本地、東南亞及「一帶一路」沿線國家等海外市場的綠色能源商機。