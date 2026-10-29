新皇崗口岸｜白牌車已出現「退單潮」　業界促加強罰則包括吊銷牌照

新皇崗口岸料在今個萬聖節周末會再次迎來人潮，為避免重演上周六的嚴重塞車情況，政府昨日公布皇崗口岸應對措施。香港非專利巴士聯會主席兼跨境快線副總經理蔡順基今早(28日)表示，有關措施絕對可以有效地解決塞車問題，但延長新深路公共運輸專用車道及加強道路標記之餘，必須有交通警員在現場站崗把關，防止私家車及的士違規駛入專道，避免重演上周六車輛臨近新田交匯處才強行切線，導致專營巴士和跨境巴士一同癱瘓在慢線。
蔡順基又指，新皇崗口岸對開後車區的交通管理同樣關鍵，若處理妥當，落馬洲管制站前往新皇崗口岸的連接路便不會被其他跨境私家車堵塞。他建議於每晚11時至翌日凌晨2至3時，將前往新皇崗口岸的相關路段劃為巴士專線，預計可確保跨境巴士單程行車時間維持在40分鐘以內，以便車輛快速回頭接載下一批旅客。針對跨境白牌車問題，他認為除本地執法外，應聯同內地政府加強罰則，甚至吊銷涉事車輛的跨境牌照。據聞白牌車平台已開始出現「退單潮」，相信持續執法能有效減少無牌車輛佔用通道。
提早部署聖誕除夕等節日安排
隨着香港積極推動夜經濟，深夜返回內地的旅客需求將持續上升。蔡順基強調業界在各個高峰期已做足準備，包括5條跨境巴士線加密至5分鐘一班，並在深宵時段每條線預留20至30部車加強服務。不過，當局需密切留意單靠皇崗口岸是否足以消化未來的龐大車流與人流，並建議應提早聚焦在即將到來的聖誕節、除夕等傳統大假期，思考如何進一步優化口岸分流，有必要開放更多口岸延長通關時間，實施人流與車流分流。
未來更多口岸延長至24小時通關
立法會議員姚銘表示，在新田路設專用車道有助拉長車隊，令公共巴士及跨境巴士行車更順暢，但若要長遠發揮更大效用，應探討是否能在現場以至新田公路實施類似屯門公路的巴士專道，並在特定繁忙時段啟用，才能更有效疏導車流。至於早前有入境處人員表示口岸人手不足，他認為當局已聘請退休人員協助，只要配合交通協調與口岸分流，相信能有效應付挑戰。現時部分口岸已具備24小時通關能力，認為未來可將更多口岸逐步延長至全日24小時通關，並在客流高峰期作好預案，讓市民及旅客有更靈活的出行選擇。