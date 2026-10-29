新皇崗口岸｜白牌車已出現「退單潮」　業界促加強罰則包括吊銷牌照

新皇崗口岸料在今個萬聖節周末會再次迎來人潮，為避免重演上周六的嚴重塞車情況，政府昨日公布皇崗口岸應對措施。香港非專利巴士聯會主席兼跨境快線副總經理蔡順基今早(28日)表示，有關措施絕對可以有效地解決塞車問題，但延長新深路公共運輸專用車道及加強道路標記之餘，必須有交通警員在現場站崗把關，防止私家車及的士違規駛入專道，避免重演上周六車輛臨近新田交匯處才強行切線，導致專營巴士和跨境巴士一同癱瘓在慢線。

蔡順基又指，新皇崗口岸對開後車區的交通管理同樣關鍵，若處理妥當，落馬洲管制站前往新皇崗口岸的連接路便不會被其他跨境私家車堵塞。他建議於每晚11時至翌日凌晨2至3時，將前往新皇崗口岸的相關路段劃為巴士專線，預計可確保跨境巴士單程行車時間維持在40分鐘以內，以便車輛快速回頭接載下一批旅客。針對跨境白牌車問題，他認為除本地執法外，應聯同內地政府加強罰則，甚至吊銷涉事車輛的跨境牌照。據聞白牌車平台已開始出現「退單潮」，相信持續執法能有效減少無牌車輛佔用通道。