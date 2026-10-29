好人好事｜大馬男遊港搭巴士遇電子支付失靈 港男遞20蚊解圍籲「下次幫返人」

一位馬來西亞籍男遊客經福田口岸首次赴香港旅遊，轉乘巴士期間因電子支付錢包無法運作。有熱心香港人遞上一張20元港幣解困，雖然他提議以其他方式償還車資，惟被對方婉拒，更稱「下次你幫返人哋就得啦」，讓他深受感動。(Threads)

一位馬來西亞籍男遊客經福田口岸首次赴香港旅遊，轉乘巴士期間，因電子支付錢包無法運作，及身上未備有零錢，一度不知所措。幸及時有熱心香港人即時伸出援手遞上一張20元港幣解困，雖然他提議以其他方式償還車資，惟被對方婉拒，更稱「下次你幫返人哋就得啦」，讓他深受感動。

該名馬來西亞籍遊客稱現時於廣西實習，並具備基本粵語溝通能力，早前於社交平台Threads分享初次訪港經歷。他憶述當天經福田口岸前往香港，按網上攻略教學乘坐B1線巴士往市區，欲將支付寶地區切換至香港以啟用「乘車碼」，卻發現該功能只支持中國內地居民，外籍人士未能使用。他隨後嘗試改用微信支付，但仍無法成功付款。樓主指他當日已隨身帶備現金，但均為大額鈔票，由於巴士不設找贖，令他惟有向車站職員求助。

他指「說時遲那時快」，一名與伴侶同行的港男隨即遞給他一張20元港幣。樓主形容對方舉動迅速，「做了好事便上車」，讓他根本來不及反應推卻。事主跟著登車後向他提議透過電子轉賬或以人民幣償還車資，惟均被對方婉拒，回覆「都話唔洗咯，下次你幫返人哋就得啦」，他發文向對方送上誠摯祝福，「師兄好人一生平安，跟伴侶一切順利」。此外，樓主在巴士車廂內亦獲一位港女提醒，指可將小型行李安置於特定區域，下車時叮嚀他不要忘記拿行李。樓主對此大為感動，坦言在未前往市區欣賞香港景色前，已體會到港人的人文關懷，「真的很warm」。