香港郵政年度虧損擴至逾9億　員工開支佔63%

連年虧蝕的香港郵政，赤字進一步擴大。最新一份2025/26年度年報顯示，其年度總虧損擴大至9.05億元，創下自1995年營運基金成立以來的最高紀錄，而上年度其營運虧損為8.21億元，即赤字進一步擴大。當中員工成本佔總開支逾六成。年報顯示香港郵政員工近5,000人，按年減少約300人，而按年處理的郵件亦驟減800萬件。

各地海關政策收緊 終端費上升所致

年報顯示，香港郵政期內總收入23.33億元，總開支達到32.38億元，當中員工成本佔營運成本最高，約為20.55億元，佔總開支63%。其次是一般郵務運作開支，約為9.18億元，佔總營運開支約28%。至於人手方面，署方本年度有4,963名職員，按年減少286人。在處理郵件上，年內處理6.03億件郵件，按年減少800萬件。

郵政署長吳文傑指，錄得收支不平衡的主要原因是保護主義湧現、各地海關政策收緊、終端費上升及營運成本上漲。他指，署方現正加速轉型，包括開發多種客製化的派遞，以及物流方案。而政府也正全面檢視署方的營運模式，以更創新及具成本效益的模式，因應最新估算的郵件量和服務需求提出方案。