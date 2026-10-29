消委會｜13款鑊鏟總評獲4.5分或以上　29.9元矽膠鑊鏟媲美299元貨

鑊鏟是廚房常用的烹飪工具，市面上的鑊鏟款式繁多。消委會從百貨公司、生活用品店、廚具店等地方，搜羅了12款膠鑊鏟和13款矽膠鑊鏟樣本進行測試，比較不同樣本的安全和品質表現。結果發現，9款膠鑊鏟樣本(P01-P09)和4款矽膠鑊鏟樣本(S01-S04)的總評獲4.5分或以上，其中Suncraft 250℃、Skater、SNF、Tefal膠鑊鏟樣本總評獲5分，售價由55元至98元不等；BESINNING、意美廚Ideale Chef、Woll矽膠鑊鏟樣本亦獲總評5分，售價由29.9元至299元不等。

膠鑊鏟樣本測試 膠鑊鏟的鏟頭會於烹煮時接觸不同類型的食物。總遷移量測試將樣本的鏟頭部分分別浸泡在食品模擬物4%醋酸、10%乙醇和異辛烷中，模擬樣本的鏟頭分別接觸酸性、水性和含油脂食品時，非揮發性物質釋出並遷移至食品時的情況。測試結果顯示，3款樣本沒有檢出非揮發性物質遷移，分別為P01、P02和P03；其餘9款膠鑊鏟樣本在浸泡後，於1種至3種食品模擬物中檢出非揮發性物質遷移，由2.0mg/dm2 至 4.3mg/dm2 不等，總遷移量均符合要求。 己內酰胺是製造尼龍6的原料之一。有研究顯示長期過量攝入高劑量的己內酰胺，對實驗動物的發育有毒性影響。實驗室將各樣本的鏟頭分別浸泡於175℃的橄欖油2小時，然後分析樣本的己內酰胺遷移量。12款膠鑊鏟樣本中，只有樣本P12檢出小量己內酰胺遷移，遷移量為每公斤2.4毫克，低於相關標準要求。

測試結果亦發現，所有樣本均沒有檢出鄰苯二甲酸酯類塑化劑及初級芳香胺遷移，並符合鉛遷移量要求。實驗室亦分別把各樣本的鏟頭浸泡在食品模擬物中，及以食品模擬物擦拭樣本的鏟頭，觀察鏟頭會否脫色。結果顯示，所有樣本均沒有出現脫色情況。 矽膠鑊鏟測試結果 13款矽膠鑊鏟樣本總遷移量測試中，將樣本的鏟頭分別浸泡在食品模擬物4%醋酸、10%乙醇和橄欖油。測試結果顯示，13款樣本於不同食品模擬物中均沒有檢出非揮發性物質遷移，鉛遷移量亦符合要求，表現理想。

不過，實驗室測試矽膠鑊鏟樣本的VOM含量。惟此方法未能識別揮發性物質的化學成分。若檢出的VOM 超出限值，只能說明樣本中存在過量的揮發性化合物，但未能確定其具體的化學成分。結果顯示，各樣本檢出的VOM含量由每 100 克 0.27 克至 1.79 克，當中S05至S13樣本的VOM含量高於內地標準的上限要求。

標籤資料方面，3款膠鑊鏟樣本和4款矽膠鑊鏟樣本未有於標籤標示其產品的耐熱溫度；5款膠鑊鏟樣本和1款矽膠鑊鏟樣本未有以中文或英文標示其產品或鏟頭的物料成分；9款膠鑊鏟樣本和8款矽膠鑊鏟樣本未有於標籤提供本地供應商的名稱和／或聯絡方法。 耐熱測試時，實驗室人員將樣本的鏟頭浸入220℃的橄欖油中5分鐘，檢視並記錄各樣本的鏟頭於測試過程中是否有異樣，然後將樣本取出放置室溫冷卻10分鐘，再檢視並記錄樣本的鏟頭的外觀變化。結果顯示，12款膠樣本中，有9款於測試時及測試後均沒有明顯外觀變化，分別為P01、P02、P04至P08、P10、P11；13款矽膠樣本中有5款於測試期間和測試後均 沒有明顯變化，分別為S02、S04至S06和S13，表現理想。S01、S03和S10的鏟頭表面於測試時出現起泡情況，測試後起泡情況消失；其餘樣本測試時出現起泡情況，測試後不同程度的起泡情況仍然存在，甚或出現了不同程度的變形。

選購及使用鑊鏟時要留意 消委會建議，消費者選購鑊鏟時，應檢視產品表面是否光滑平整，留意鑊鏟邊緣是否鋒利或有尖角；首次使用前，應先細閱產品標籤資料，例如耐熱溫度和保養方法等，並以溫和的洗潔精徹底清洗產品，以去除產品表面可能殘留的雜質；由於膠鑊鏟和矽膠鑊鏟在高溫下可能會釋出較多雜質，使用時應避免長時間接觸高溫的食油、酸性或含酒精的食物，亦不應將鑊鏟置於煮食器皿內長時間加熱；如需油炸或在加熱過程中長時間攪拌食物，應細閱產品資料，揀選適用的廚具；及如產品經高溫使用後出現起泡或變形，可能代表物料已發生熱降解，增加化學物遷移至食物的風險；此外，破損或變形位置亦較易殘留食物，且難以徹底清潔，增加微生物滋生的風險。因此，如有上述情況，應停止使用。