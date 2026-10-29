大埔宏福苑五級火｜李家超出席記者會率官員鞠躬致歉　何永賢請辭（持續更新）

大埔宏福苑獨立委員會報告今日公開，行政長官李家超在記者會開首，率領官員向災民及公眾鞠躬致歉，而房屋局局長何永賢提出請辭。 在記者會開首，李家超表示宏福苑大火造成168人死亡，包括英勇殉職的消防員何偉豪；有1,984個家庭受影響、帶給災民悲痛、社會哀傷。他作為行政長官、政府之首，深感難過，他代表災民及廣大市民致歉。宏福苑是房屋局轄下房屋署獨立審查組的管轄範圍，李家超提及雖然火災不涉及局長的個人錯失，但局長應承擔政治責任。他昨日與房屋局局長何永賢會面，對方提出請辭、願意承擔政治責任。李家超接受她請辭，何永賢今日起停職，會由財政司副司長黃偉綸兼任署理局長。李家超已報請中央政府，建議免除何永賢的職務。

李家超被追問他是否在問責範圍之內，他指對於事件深感傷痛，並就此致歉。在自我檢討過程中，認為最重要的責任是全力以赴，帶領政府推行改革，落實未來的大量工作，不容許類似事件再發生。

李家超向政治任命團隊提出兩個要求，首先是繼續於各自崗位上推行有關改革，為未來需要處理的大量工作全力以赴。第二是汲取教訓，更好地發揮領導責任，及以更大力度落實以結果為目標的施政理念。政府會成立由政務司司長陳國基領導的督導委員會，負責監督獨立委員會提出各項建議的落實情況，盡快推動政府完善制度。 財政司副司長、署理房屋局局長黃偉綸交代下月內會成立公營房屋樓宇管制組，取代房屋署獨立審查組。管制組會實行全新的監管制度，未來會就每個維修工程項目 成立項目專責團隊，統籌處理相關工程事宜。而且會安排一名聯絡專員，主動聯繫每一個維修項目的業主立案法團，從而在居民角度出發，提供所需的服務。屋宇署會在短期內調派一名首長級人員到管制組，加強部門之間的溝通，及協助培訓人員。

政府會建立跨部門聯合中央數據系統，不同部門會分享投標者或承建商的巡查、違規、處分以至定罪紀錄，協助將成立的樓宇維修支援及服務局查核投標者或承建商的整體紀錄，協助更新「預審名單」，確保名單上的人士和承建商符合各項審批準則，包括誠信操守。改革投訴機制方面，會整理不同部門收到涉及樓宇維修工程的投訴，並上傳到中央數據系統，利用人工智能分析和監督處理投訴的進展，確保及時跟進投訴。系統會識別重覆收到投訴的事項、地點、公司、人物等，盡早識別風險隱患。

報告詳述大火成因，點名需要為大火負上最主要責任的總承建商「宏業」和工程顧問「鴻毅」。報告亦提出多項改革建議，包括就圍標行為訂立刑事罪行，納入有組織及嚴重罪行條例，可傳召嫌疑人問話、要求提交所需資料、凍結資產等。條例會授權執法部門針對圍標的嚴重程度大幅增加刑罰，最高可判監10年及罰款1,000萬元。 點名4部門出現監督缺失 就房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處及勞工處的監督缺失，李家超指出會啟動部門首長責任制兩級調查機制，轉介公務員敍用委員會，在3個月內完成調查。調查會圍繞有關人員的個人責任，展開搜證調查，研判有否失職、違反相關部門規定、違反公務員守則及公務員管理有關規定，並會就政府應考慮採取的紀律行動及行政處分提出建議。