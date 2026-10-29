蔡天鳳碎屍案丨警否認拘捕鄺港智用武「掙扎先控制佢」 檢獲鎚上無蔡DNA

28歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳於2023年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。死者前夫鄺港智(中)、前家翁鄺球(左)及前大伯鄺港傑(右)被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪

現為警長的林津昨供稱，2023年2月25日在東涌發展碼頭和另一名警員拘捕鄺港智。當時鄺港智掙扎並跌倒在地，右邊臉頰因此有一個2厘米乘2厘米的擦傷。其後，林在西九龍警察總部的會面室，向鄺港智採集口腔拭子樣本。辯方今日質疑林津在拘捕過程中曾粗暴對待鄺港智，導致其在掙扎時右臉擦傷。林津反駁指「因為佢掙扎，所以我先會嘗試控制佢。」林津亦確認，在套取鄺港智DNA樣本前，從未接觸過同案其餘被告、案發現場或涉案車輛，強調警員均接受過標準刑事偵查課程，以防干擾證物。

辯方質疑，林津拘捕鄺港智並為其套取口腔拭子及口水樣本後，口供內未有提及在樣本貼上條碼標籤或放入防干擾證物袋。林津解釋，套取樣本有既定程序，其他文件亦有記錄相關條碼，故不會特意在口供詳列細節，否則會令口供過於冗長。他承認口供若寫明條碼「較為理想」，但強調絕不影響DNA樣本，並指若未貼標籤，證物房與化驗所根本不會接收。

新一份同意事實交代，除鄺港智的口腔拭子樣本外，3名被告、死者蔡天鳳及死者家人的體內及DNA樣本、指紋掌紋妥善收集後未受非法干擾，曾送往政府化驗所分析比對。案發現場檢取的圓頭鎚上未發現蔡天鳳DNA。