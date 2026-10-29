大埔跨部門打擊黃賭毒及「鬼油站」，90人被捕包括24名內地人。

為打擊由三合會操縱的非法活動以及堵截其收入來源，大埔警區聯同消防處及入境處於本星期突擊搜查多個懷疑非法處所及罪案黑點，成功搗破6個非法賭檔、4個賣淫場所及1個非法加油站，共拘捕18男72女，年齡介乎21至88歲，包括24名內地人，當中已有62人被落案起訴相關罪行，其餘人士現正保釋候查。

打擊非法加油站行動中，人員於上水馬適路搗破一個「鬼油站」，共檢獲約977公升柴油，可供注滿約16輛輕型貨車的油缸，市值約3.7萬元。人員同時於現場發現大批入油工具，並截查一名有三合會背景的31歲本地男子，他涉嫌營運非法加油站，違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控，消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。