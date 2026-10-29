大埔跨部門打擊黃賭毒及「鬼油站」，90人被捕包括24名內地人。

為打擊由三合會操縱的非法活動以及堵截其收入來源，大埔警區聯同消防處及入境處於本星期突擊搜查多個懷疑非法處所及罪案黑點，成功搗破6個非法賭檔、4個賣淫場所及1個非法加油站，共拘捕18男72女，年齡介乎21至88歲，包括24名內地人，當中已有62人被落案起訴相關罪行，其餘人士現正保釋候查。
打擊非法加油站行動中，人員於上水馬適路搗破一個「鬼油站」，共檢獲約977公升柴油，可供注滿約16輛輕型貨車的油缸，市值約3.7萬元。人員同時於現場發現大批入油工具，並截查一名有三合會背景的31歲本地男子，他涉嫌營運非法加油站，違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控，消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。
掃黃行動中，警方的喬裝探員成功滲透設於大埔及上水區內唐樓的4個賣淫場所，共拘捕共12名年齡介乎26至52歲的內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。警方在有關場所內檢獲大量安全套、潤滑劑及即棄毛巾等。所有被捕人士經扣查後，已經轉交入境事務處跟進。
另外，人員亦搗破6個由三合會操控的非法賭檔，包括1個百家樂場、2個麻雀檔、2個釣魚機場及1個玩十三張的賭檔。以「經營非法賭場」、「在賭博場所內賭博」的罪名一共拘捕了18男60女，年齡介乎21至88歲、包括12名持雙程證內地人。警方檢獲8張麻雀枱、16副麻將、1張百家樂枱、30副啤牌、2部釣魚機、2部讀卡器、7張遊戲卡，及思疑賭款現金共21,374元。