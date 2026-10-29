新加坡女子來港遭淋鏹水　19歲散工為1萬元犯案判囚8年

被告黃毅笙(19歲)，報稱散工，承一項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪。案情指，女事主原居於新加坡，去年6月於灣仔與姊妹聚會後，登上私家車離開時，被告衝上前向事主3次淋潑鏹水。警方調查後鎖定被告身份，惟到被告家中搜查時不在家，後來被告在父親和律師陪同下到警署自首。陳官判刑時提到，被告案發時使用的硫酸濃度達百分之69，屬高腐蝕性，事主的臉龐和四肢被灑中，造成全身逾1成皮膚化學灼傷及二級燒傷，須進行多次清創植皮等手術，留醫61日後返回新加坡繼續接受治療。

相當 肯定被告已成為 三合會 一份子

被告背景報告顯示，他入讀中學後已出現行為問題，自中四輟學與不良朋輩為伍，曾犯下偷竊罪及獲判感化，期間違反感化令及須進入青少年院，卻仍未能有效監管，並有濫藥情況出現。雖然沒有正式加入三合會，但法庭根據經驗，相當肯定被告已成為當中一份子，畢竟現今加入三合會已毋須正式儀式。報告亦透露，被告承認他被人介紹案中「工作」，並收取1萬元報酬。

陳官指被告小心計劃其犯案行動，雖然撇除報酬原因，被告的犯案動機顯得可疑，毫無疑問是有意圖導致事主受嚴重傷害，事件創傷很可能伴隨事主一生，事後診斷出創傷後遺症，出現失眠等徵狀及須服用藥物，而被告僅僅是出於對金錢的渴望而犯案，考慮到案中各項情況，除認罪以外再無其他減刑因素，終判囚8年。