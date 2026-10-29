山頂光影匯｜政府決定不再推展 盡快拆除相關裝置

旅發局在山頂的「山頂光影匯」計劃引發爭議，原計劃在山頂盧吉道與夏力道一帶步行徑安裝燈光裝置，配合周邊環境為山頂景點加添新元素，重新提升旅客的遊覽興趣。惟旅遊事務署及旅發局今日（29日）向中西區區議會提交文件，指綜合考慮地區意見、項目經調整後的預期成效後，政府認為再無迫切需要推展項目，故此決定不會繼續進行。旅發局會盡快拆除所有相關裝置，並全面修復受影響的地方，盡快恢復原貌。

盡快恢復原貌 當局解釋，因應議員所反映的意見和建議，旅發局全面檢視項目的整體規模及推行時間，並曾考慮將原先分散於沿線的十個景點減至七個，以及將原定一年的推行期縮短至明年2月底。為回應居民對休憩空間的關注，旅發局亦已陸續移除設於夏力道入口的燈光裝置，以及所有設於夏力道健身站與高西郊遊區草地位置的燈組，並安排修復相關草地，讓有關休憩空間恢復原貌，盡快重新開放。為減低對樹木的影響，修訂方案擬將用作懸掛燈具的樹木數量，由原來計劃的52棵減至約24棵及移除部分燈具，其餘燈具則轉移至附近的燈柱或樹腳旁，相關移除工作亦已陸續展開。

修訂方案未必能完全釋除居民疑慮 不過，政府及旅發局在研究上述調整時，亦就項目的整體效益及推行安排作進一步評估。雖然項目的概念及優化方向大致獲得議員認同，但考慮到當區居民及步行徑使用者對保護區內自然環境的關注，政府一方面估計修訂方案未必能完全釋除他們的疑慮；另一方面，亦憂慮項目規模經大幅縮減後，即使盡量保留最具特色的設計，卻難以完整呈現原有設計概念及燈光效果，項目的整體體驗和吸引力將受到影響，未必能達到預期成效。

鑑於項目原意是為傳統景點注入新元素，吸引旅客重訪及延長留港時間，政府在考慮項目的後續安排時，亦一併審視了現時整體旅遊活動及產品的供應。隨著不同類型的國際大型演唱會、體育及文化盛事，以及中西節慶活動在香港舉行，旅客已有更多元化的旅遊選擇。踏入年底的節慶盛事季，「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」及「新春國際匯演之夜」等活動將陸續舉行。此外，政府及業界正積極推出具香港特色的主題旅遊產品及路線，涵蓋電影、美食等不同主題，持續豐富旅客體驗。

綜合考慮地區意見、項目經調整後的預期成效，以及現有和即將推出的旅遊產品及活動，政府認為再無迫切需要推展項目，故此決定不會繼續進行。旅發局會盡快拆除所有相關裝置，並全面修復受影響的地方，盡快恢復原貌。