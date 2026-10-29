大埔宏福苑五級火｜何永賢離任聲明：願承擔政治責任 望死者家人走出傷痛

行政長官李家超今日(29日)舉行記者會交代大埔宏福苑火災獨立委員會提交的報告，與出席記者會的另名7名司局級官員一同鞠躬道歉。考慮到宏福苑是房屋局轄下房屋署獨立審查組的管轄範圍，雖然火災不涉及房屋局局長何永賢個人犯錯，但認為何應承擔政治責任，何永賢昨日提出請辭，表示願意承擔政治責任，今日起停止何永賢的職務，由財政司副司長黃偉綸兼任署理房屋局局長，並報請中央免除何永賢的職務。

何永賢就離任發表聲明，指自己作為房屋局局長，願意為火災承擔政治責任，希望逝者可以安息，家人可以安心前行，早日走出傷痛。她表示，對於特區政府即將推出的大規模改革措施，能夠不避難，直視宏福苑火災問題核心，顯示了極大的決心去擔起這個既闊且深、既複雜又經歷長時間累積的問題。她深信政府團隊齊心努力之下一定可以徹底帶來改變，令城市變得更安全、更安穩。