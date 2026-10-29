水警聯同海關破9私煙案，檢逾2000萬支煙扣5大馬力快艇及4車。

警方留意到，有不法分子利用大馬力快艇將大批私煙由境外偷運入香港，再透過貨車轉運至偏僻停車場或者倉庫，進行暫存、分拆及分銷。水警總區聯同香港海關於本月13日至27日期間展開聯合反私煙行動，偵破9宗與私煙相關案件，共檢獲約2,039萬支懷疑私煙，5艘快艇及4架車輛，估計市值高達9,500萬港元。

快艇最大馬力約700至800匹

今次行動旨在打擊不法分子利用快艇跨境走私香煙，切斷走私集團非法收入來源。人員透過情報分析、策略性資源調配，鎖定多個高風險走私地點，安排長時間埋伏，配合海上同陸上人員聯合突擊，水警總區特遣隊合共偵破6宗私煙案件。行動地點包括西貢、將軍澳、榕樹凹、龍鼓洲及周公島。不法分子多選擇凌晨或深夜時段，利用高速快艇將未完稅香煙偷運入境，在偏遠岸邊卸貨，再轉上貨車運走。是次行動共檢獲約1,482萬支未完稅香煙，並扣查5艘涉案快艇、2架涉案輕型貨車，總市值約6,900萬元，應課稅值約4,900萬元；行動共拘捕5名涉案內地男子。據了解，涉案快艇最大馬力估計約有700至800匹，以上6宗案件已經交由海關人員繼續跟進調查。