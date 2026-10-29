大埔宏福苑五級火｜40至50名公務員是受查對象　何永賢不在調查範圍

房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處及勞工處在宏福苑大維修工程出現監督缺失。政府啟動部門首長責任制兩級調查機制，轉介公務員敍用委員會，在3個月內完成調查。委員會估計會與約100名公務員會面，當中40至50人是受查對象。由於房屋局局長何永賢屬政治問責官員，不受機制涵蓋。
公務員敍用委員會主席鄭美施，會擔任調查小組組長。她指出小組會以獨立委員會報告及早前公開的大量資料為起點，深入調查有關部門的個別公務員，履行職務時有否缺失，有否違反公務員守則或公務員管理有關規定。小組會盡快向部門索取有關公務員執行工作的文件，亦會約見他們查找事實。
鄭美施指最重要的工作，是查找個別公務員的行政責任，再向政府建議就有關公務員採取的行政處分或紀律行動。行政處分是處理較輕微的情況，反之如果委員會認為需就某些公務員採取紀律行動，需展開紀律聆訊。涉及人士可以自辯，亦可以請法律代表，聆訊時間因應案情複雜程度而異。如果聆訊裁定公務員有一定程度的缺失，會交由紀律當局決定處分，包括譴責、嚴厲譴責、降級、迫令退休及革職。
楊何蓓茵表示非常失望
對於報告所指，4個部門有個別人員出現缺失，公務員事務局局長楊何蓓茵表示非常失望，但強調大部分公務員是盡忠職守。她補充現時根據獨立委員會的報告及公開資料，暫時無發現有公務員涉及刑事成分。如調查中發現，會聯絡執法部門跟進。
被問及如果涉及的公務員已經離職如何處理，楊何蓓茵指如果與事件有關連，亦會邀請他們會面，希望對方合作。委員會亦不擔心出現不配合的情況，指仍可以向涉及部門索取大量資料。
行政長官李家超要求委員會在3個月內完成調查，楊美施指出需要索取及研究大量文件，亦要與近100名公務員會面。而涉及部門工作錯綜複雜，預期調查工作非常繁重、時間緊逼，但一定會全力以赴。