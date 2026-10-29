大埔宏福苑五級火｜40至50名公務員是受查對象　何永賢不在調查範圍

房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處及勞工處在宏福苑大維修工程出現監督缺失。政府啟動部門首長責任制兩級調查機制，轉介公務員敍用委員會，在3個月內完成調查。委員會估計會與約100名公務員會面，當中40至50人是受查對象。由於房屋局局長何永賢屬政治問責官員，不受機制涵蓋。

公務員敍用委員會主席鄭美施，會擔任調查小組組長。她指出小組會以獨立委員會報告及早前公開的大量資料為起點，深入調查有關部門的個別公務員，履行職務時有否缺失，有否違反公務員守則或公務員管理有關規定。小組會盡快向部門索取有關公務員執行工作的文件，亦會約見他們查找事實。