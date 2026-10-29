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出版：2026-Oct-29 21:19
更新：2026-Oct-29 21:19

美酒佳餚巡禮開鑼　中環海濱舉杯　周末延長至凌晨1時　展商加碼備貨迎萬聖節

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美酒佳餚巡禮開鑼　周末延長至凌晨1時　展商加碼備貨迎萬聖節 (鍾式明攝)

一連4日的「香港美酒佳餚巡禮」今晚(29日)正式開鑼，今年活動規模擴大，設逾340個美酒與美食攤位，攤位數目比去年增加逾10%，活動更首次周五、周六更延長開放至凌晨1時。另外今年活動橫跨萬聖節正日，展商因而增加備貨，其中有人認為，萬聖節能吸引市民、旅客外出有助銷情，但亦有人認為萬聖節活動覆蓋香港多區，屆時人流或變得分散。

由旅發局舉辦的香港美酒佳餚巡禮將於10月29日至11月1日，一連4天於中環海濱活動空間舉行，並首次延伸至添馬公園。除了首日(23日)會在晚上七時半開放外，周五、周六開放時間為中午12時至凌晨1時，而最後一天則在午夜12小時關閉。活動入場費40元，每張品味券25元。


今年活動以「品味世界之最」為主題。巡禮匯聚來自約31個國家及地區的佳釀與美食，雲集各種特色美食，如富臨鮑魚漢堡、巴馬臣芝士金華火腿焗釀蟹蓋、黯然銷魂菠蘿包等；美酒方面亦有波爾多傳奇名酒、亞洲首位葡萄酒大師李志延推薦的勃艮第酒紅等。

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清酒商：決定銷情最大因素仍是天氣

展商「清酒匯」亦在活動帶來日本清酒之冠「十四代」以及果酒品牌「CHROMAELLE」。店主張先生表示，希望銷情最終能與往年持平；他認為，活動雖然橫跨萬聖節，但香港各區均有萬聖節活動，「可能有啲人會選擇去蘭桂坊，去完先嚟美酒佳餚」，故人流或會稍微分散， 決定今年銷情的最大因素仍是天氣，「呢幾日都有太陽，(天氣)感覺上係舊年好」。

雪糕店推酒精雪糕產品吸客

在尖沙咀設有實體店的雪糕店「Verona Gelato」今年第二次參展，店主梁先生表示，今次活動特別帶來限定口味產品，如市面難見的「鴨屎香檸檬」雪葩。梁先生續指，今年雪糕價格沒有加價，以迎合市場消費水平，更並次推出特製酒精雪糕產品，盼以新意吸客。活動橫跨萬聖節，梁先生認為萬聖節期間會有大量的市民和旅客狂歡慶祝，而遊客美酒佳餚巡禮亦成他們的好選擇，相信活動有助帶動氣氛。

預留更多存貨萬聖節

著名粵菜餐廳「明閣」亦有參展並帶來六款美食，主打的是採用阿拉斯加蟹、蒙蟹及肉蟹三種蟹肉焗製的「巴馬臣芝士金華火腿焗釀蟹蓋」。香港康得思酒店明閣行政總廚李悅發介紹指，去年生意非常理想當中以鵝肝最快售罄，相信與價位親民有關，而今年他們亦因應萬聖節和活動延長至凌晨1時，而預留更多存貨，預期生意較去年再升一成至兩成。

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香港迪士尼攜限定萬聖節美食參展

香港迪士尼今年亦有參與香港美酒佳餚巡禮，把多款園區限定萬聖節美食帶到會場，包括怪誕城夜光特飲、米奇萬聖節曲奇及萬聖節主題焦糖爆谷。除了萬聖節主題美食，賓客亦可品嚐火雞脾及勞蘇窩夫三文治等樂園人氣美食；於香港迪士尼攤位購買任何產品的賓客，更可獲贈港幣100元餐飲優惠券，於度假區指定酒店餐廳消費滿港幣500元即可使用，讓市民及旅客可在市區感受迪士尼萬聖氣氛，再到香港迪士尼樂園把握最後機會，參與10月30日至31日的「萬聖加碼派對夜」，投入終極萬聖狂歡。

香港迪士尼樂園度假區餐飲總監黃慶龍表示，香港迪士尼一直以角色、故事及節慶創意打造具特色的餐飲體驗。今次參與美酒佳餚巡禮，把園區限定萬聖滋味帶到市區，讓更多市民及旅客在香港年度美食盛事中，品嚐香港迪士尼獨有的節慶創意。

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