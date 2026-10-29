大埔宏福苑五級火｜港澳辦：嚴肅問責體現責任擔當 中聯辦：推改革破局展處理積弊

行政長官李家超今日(29日)舉行記者會交代大埔宏福苑火災獨立委員會提交的報告，與出席記者會的另名7名司局級官員一同鞠躬道歉，房屋局局長何永賢承擔政治責任請辭。 中央港澳辦、國務院港澳辦發表署名「港澳平」的文章，表示特區政府就火災向公眾道歉，並根據獨立委員會報告作出刑事追責、行政問責和政治責任承擔決定，同時針對報告所揭示深層次問題提出系統改革措施，充分體現了特區政府作為「當家人」和第一責任人的責任擔當，堅持以民為本、堅守法治精神的施政理念，敢於直面問題、深入推進改革，不斷提升治理效能的決心意志。

別有用心人士妄圖「以災亂港」 文章認為，三個層面的追責、問責、責任承擔嚴肅認真，亦實事求是、責罰相適，有效回應社會關切，充分體現了負責任政府的擔當和勇氣。 文章強調，火災暴露出的樓宇維修制度漏洞及政府部門監管權責不清等問題，很多是長期積累的弊病，唯有「刮骨療傷」，深化系統性改革才能破除頑疾，從根本上杜絕同類事故重演。文章同時指出，善後過程中，一些別有用心的人歪曲事故真相、藉災難製造社會對立、煽動對政府的不滿，妄圖「以災亂港」，必須對形形色色的反中亂港的言行保持高度警惕，堅決予以打擊。

對事故最好的反思是推動改革 中聯辦發言人表示，特區政府就火災的不幸發生誠摯道歉，充分展現實事求是、依法問責的嚴肅態度，以及敢於擔當、勇於改革的負責任政府形象。發言人表示火災發生後，特區政府針對火災暴露出長期積累的樓宇維修制度漏洞、監管失效、權責不清等深層次問題，迅速推出打擊圍標行為、修訂相關條例等措施，並在香港首個五年規劃中就強化防災、減災、救災能力，提出中長期舉措。執法部門對聯合執法嚴厲打擊貪污圍標集團、拘捕多名不法分子等，充分顯示特區政府改革破局的勇氣和處理積弊的決心。

發言人表示，特區政府堅持「有錯必糾、失職必追、有責必問」，積極回應社會關切。根據獨立委員會報告，特區政府直面問題、實事求是、深刻檢視，作出刑事追責、行政問責和政治責任承擔決定，三個層面的追責嚴肅認真、力度空前，彰顯了依法處置、責罰相適的法治精神。今天宣布多項系統性改革措施，體現特區治理理念和治理體系的重大進步，為更好保障市民生命財產安全、促進香港長期繁榮穩定夯實根基。 發言人指出，對逝者最好的悼念是銘記教訓，對事故最好的反思是推動改革，相信李家超和特區政府定能帶領香港社會各界，團結一致向前看，堅持統籌發展和安全，持續深化改革、健全制度體系、提升治理效能，為落實香港首個五年規劃、加快由治及興創造更好條件、更優環境。