2026 ACAMIS紅組排球賽啟新書院揭幕　京滬蘇港六所國際學校齊聚交流

「2026 ACAMIS 紅組排球錦標賽」於10月29日假啓新書院正式揭幕，前中國女排隊長孫玥女士親臨主禮，聯同啓新書院校長 Harry Brown與一眾啓新書院家長教師會（RAPT）成員合照，為一連三日的學界體育盛事打響頭炮。

由英基啓新書院(RCHK)主辦及組織，並與中蒙國際學校協會(ACAMIS)合作的學界頂尖體育盛事 ——「2026 ACAMIS 紅組排球錦標賽」，今日正式揭幕，一連3日(10月29日至31日)匯聚來自大中華地區六所國際學校、共144名年齡介乎14至18歲的學生運動員參與。錦標賽為一場學界頂尖體育競技，貫徹ACAMIS「透過體育競技拓寬學生的全人教育學習機會」的的核心宗旨，盼促進成員學校之間的溝通與跨文化友誼。 奧運名勉勵學生傳承「女排精神」 書院邀請到前中國女排隊長、1996 年亞特蘭大奧運銀牌得主孫玥親臨擔任主禮嘉賓並上台致辭，為在場青年運動員送上勉勵與支持。孫玥致辭勉勵全體參賽健兒指，「體育競技最迷人的地方，從來不是計分牌上的數字，而是球網兩邊素不相識的青年，因為一個球而記住了對方的名字。」她分享自身跨越重重挑戰、最終走向奧運領獎台的歷程分享指，「中國女排之所以備受愛戴，正是因為那份『不放棄每一個球、不到最後一刻不認輸』的堅韌。人生就如同一場排球賽，有順風球，亦有逆風球；參賽同學未來未必人人都會成為職業運動員，但排球所鍛鍊的團隊精神、堅持與抗逆力，將轉化為陪伴大家一生的寶貴財富。」

啓新書院校長倡體育凝聚人心 啓新書院校長Harry Brown致辭時表示，學校體育計畫以「參與、成長與可持續性」為核心願景，致力於透過排球、籃球及足球等多樣化運動項目，培養學生的團隊精神與正向態度。校方深信運動的價值不僅在於勝負，更在於過程中建立的珍貴回憶與人格素養。面對賽事挑戰與環境變動，本校始終秉持積極的教育初衷，透過系統化的訓練與資源整合，確保每位學生皆能獲得平等的參與機會，在競技中學習面對起伏，並將運動場上的韌性轉化為未來人生的重要資產。」典禮完成後，主禮嘉賓與各參賽隊伍進行交流大合照，首輪分組賽事隨即正式展開。

堅持參與優先塑造正面心態 啓新書院曾在2019年主辦「紅組」賽事，當年其女子排球隊更在主場勇奪冠軍。本屆錦標賽啓新書院再度以主場身分迎接這項大型學界盛事，校隊黑鳶排球隊(Black Kites)亦於主場亮相。主辦機構代表、啓新書院體育總監Nick Sherriff-Smith表示，該校體育發展的核心理念，在於將運動視為全人教育的延伸；不僅追求競技表現，更致力於透過排球、籃球及足球等多樣化項目，培養學生的正向關係、成長心態與團隊精神。面對國際賽事與高強度挑戰，啓新書院始終堅持「參與優先、勝敗其次」的價值導向，鼓勵學生在面對傷病與賽程壓力時，仍能保持積極態度，將運動場上的每一次經歷，轉化為未來人生中珍貴的成長見證。

北京生首次赴港參賽 期待賽後嚐地道燒鵝叉燒感受香港 本地男學生代表、啓新書院黑鳶男排隊長Will表示，校隊經密集訓練並提拔年輕隊員，已建立良好默契，冀於主場發揮最佳水準。他指出，賽事由學生團隊歷時半年自主籌備，深刻體會到互信與協作的重要；同時，啓新書院家長教師會(RAPT)亦動員龐大家長義工團隊提供全方位後勤支援，家校同心，為大中華區的師生搭建了一個安全、專業且溫暖的校園體育交流平台。 北京樂成國際學校(BCIS)女排主攻手Koala亦表示，這是校隊首次赴港參賽，現場氣氛熱烈震撼。她讚揚香港學生主動熱情交流，充分感受到彼此的包容與友善；隊友在磨合中情同家人、互相鼓勵，期望在比賽中展現最佳狀態，並期待賽後透過品嚐本地地道的燒鵝與叉燒感受香港特色文化。

跨區域體育交流全面重啟 展現團隊協作與國際友誼 「紅組」聯賽為華南、華北及港澳地區國際學校之間規格最高、極具代表性的賽事，本次錦標賽是近年來最全面恢復的跨區域實體校際體育交流，中國內地與香港的國際學校師生得以重聚賽場。 參賽的六所國際學校陣容包括兩所香港學校，包括主場學校啓新書院及漢基國際學校 (CIS)、來自北京的兩所、蘇州的一所以及上海的一所國際學校。主辦方期望，同學們透過排球運動切磋球技，在競技過程中深刻體會團隊合作與彼此尊重的重要性，並與不同地區的青年互相認識、建立深厚友誼；充分發揮了香港作為區域教育與青年交流樞紐的優勢，完美體現「ACAMIS」致力推動跨國理解與國際友誼的願景。