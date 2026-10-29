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出版：2026-Oct-29 22:36
更新：2026-Oct-29 22:36

2026 ACAMIS紅組排球賽啟新書院揭幕　京滬蘇港六所國際學校齊聚交流

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「2026 ACAMIS 紅組排球錦標賽」於10月29日假啓新書院正式揭幕，前中國女排隊長孫玥女士親臨主禮，聯同啓新書院校長 Harry Brown 博士與一眾啓新書院家長教師會（RAPT）成員合照，為一連三日的學界體育盛事打響頭炮。

「2026 ACAMIS 紅組排球錦標賽」於10月29日假啓新書院正式揭幕，前中國女排隊長孫玥女士親臨主禮，聯同啓新書院校長 Harry Brown與一眾啓新書院家長教師會（RAPT）成員合照，為一連三日的學界體育盛事打響頭炮。

由英基啓新書院(RCHK)主辦及組織，並與中蒙國際學校協會(ACAMIS)合作的學界頂尖體育盛事 ——「2026 ACAMIS 紅組排球錦標賽」，今日正式揭幕，一連3日(10月29日至31日)匯聚來自大中華地區六所國際學校、共144名年齡介乎14至18歲的學生運動員參與。錦標賽為一場學界頂尖體育競技，貫徹ACAMIS「透過體育競技拓寬學生的全人教育學習機會」的的核心宗旨，盼促進成員學校之間的溝通與跨文化友誼。

奧運名勉勵學生傳承「女排精神」

書院邀請到前中國女排隊長、1996 年亞特蘭大奧運銀牌得主孫玥親臨擔任主禮嘉賓並上台致辭，為在場青年運動員送上勉勵與支持。孫玥致辭勉勵全體參賽健兒指，「體育競技最迷人的地方，從來不是計分牌上的數字，而是球網兩邊素不相識的青年，因為一個球而記住了對方的名字。」她分享自身跨越重重挑戰、最終走向奧運領獎台的歷程分享指，「中國女排之所以備受愛戴，正是因為那份『不放棄每一個球、不到最後一刻不認輸』的堅韌。人生就如同一場排球賽，有順風球，亦有逆風球；參賽同學未來未必人人都會成為職業運動員，但排球所鍛鍊的團隊精神、堅持與抗逆力，將轉化為陪伴大家一生的寶貴財富。」

開幕典禮順利完成後，錦標賽首輪賽事隨即於啓新書院體育館上演。青年健兒以球會友，在競技中充分展現團隊合作與互相尊重的體育精神。 1996年奧運銀牌得主兼前中國女排隊長孫玥女士於開幕典禮上為各區學生打氣。 主辦方代表兼啓新書院校長 Harry Brown 博士於開幕典禮上致歡迎辭。

啓新書院校長倡體育凝聚人心

啓新書院校長Harry Brown致辭時表示，學校體育計畫以「參與、成長與可持續性」為核心願景，致力於透過排球、籃球及足球等多樣化運動項目，培養學生的團隊精神與正向態度。校方深信運動的價值不僅在於勝負，更在於過程中建立的珍貴回憶與人格素養。面對賽事挑戰與環境變動，本校始終秉持積極的教育初衷，透過系統化的訓練與資源整合，確保每位學生皆能獲得平等的參與機會，在競技中學習面對起伏，並將運動場上的韌性轉化為未來人生的重要資產。」典禮完成後，主禮嘉賓與各參賽隊伍進行交流大合照，首輪分組賽事隨即正式展開。

堅持參與優先塑造正面心態 

啓新書院曾在2019年主辦「紅組」賽事，當年其女子排球隊更在主場勇奪冠軍。本屆錦標賽啓新書院再度以主場身分迎接這項大型學界盛事，校隊黑鳶排球隊(Black Kites)亦於主場亮相。主辦機構代表、啓新書院體育總監Nick Sherriff-Smith表示，該校體育發展的核心理念，在於將運動視為全人教育的延伸；不僅追求競技表現，更致力於透過排球、籃球及足球等多樣化項目，培養學生的正向關係、成長心態與團隊精神。面對國際賽事與高強度挑戰，啓新書院始終堅持「參與優先、勝敗其次」的價值導向，鼓勵學生在面對傷病與賽程壓力時，仍能保持積極態度，將運動場上的每一次經歷，轉化為未來人生中珍貴的成長見證。

北京生首次赴港參賽　期待賽後嚐地道燒鵝叉燒感受香港

本地男學生代表、啓新書院黑鳶男排隊長Will表示，校隊經密集訓練並提拔年輕隊員，已建立良好默契，冀於主場發揮最佳水準。他指出，賽事由學生團隊歷時半年自主籌備，深刻體會到互信與協作的重要；同時，啓新書院家長教師會(RAPT)亦動員龐大家長義工團隊提供全方位後勤支援，家校同心，為大中華區的師生搭建了一個安全、專業且溫暖的校園體育交流平台。

北京樂成國際學校(BCIS)女排主攻手Koala亦表示，這是校隊首次赴港參賽，現場氣氛熱烈震撼。她讚揚香港學生主動熱情交流，充分感受到彼此的包容與友善；隊友在磨合中情同家人、互相鼓勵，期望在比賽中展現最佳狀態，並期待賽後透過品嚐本地地道的燒鵝與叉燒感受香港特色文化。  

北京樂成國際學校（BCIS）女排主攻手 Koala 同學表示，這是校隊首次赴港參賽，現場氣氛熱烈震撼。 啓新書院黑鳶男排隊長 Will Law 同學表示，校隊經密集訓練並提拔年輕隊員，已建立良好默契，冀於主場發揮最佳水準。

跨區域體育交流全面重啟 展現團隊協作與國際友誼

「紅組」聯賽為華南、華北及港澳地區國際學校之間規格最高、極具代表性的賽事，本次錦標賽是近年來最全面恢復的跨區域實體校際體育交流，中國內地與香港的國際學校師生得以重聚賽場。

參賽的六所國際學校陣容包括兩所香港學校，包括主場學校啓新書院及漢基國際學校 (CIS)、來自北京的兩所、蘇州的一所以及上海的一所國際學校。主辦方期望，同學們透過排球運動切磋球技，在競技過程中深刻體會團隊合作與彼此尊重的重要性，並與不同地區的青年互相認識、建立深厚友誼；充分發揮了香港作為區域教育與青年交流樞紐的優勢，完美體現「ACAMIS」致力推動跨國理解與國際友誼的願景。

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