大埔宏福苑五級火｜何偉豪協助居民疏散 委員會：彰顯無私奉獻最高典範

宏福苑大火造成168人死亡，包括英勇殉職的消防隊目何偉豪。政府今日(29日)公布宏福苑獨立委員會報告中，交代導致何偉豪殉職的情況及成因，並檢驗何偉豪穿戴的個人防護裝備及其他相關裝備。報告亦同意他應對事故時，展現出無比的英勇及強烈的責任感，彰顯了無私奉獻的最高典範。

獨立委員會在報告指出，何偉豪前往宏昌閣執行任務途中，因停下來協助宏泰閣一名乘坐輪椅的老婦而與隊友失散，及後進入宏泰閣。委員會推斷他當時誤以為自己正身處宏昌閣，並可能以為小隊其他隊員已抵達27樓，故乘升降機前往接應地點對下兩個樓層，即25樓。