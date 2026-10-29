大埔宏福苑五級火｜何偉豪協助居民疏散 委員會：彰顯無私奉獻最高典範

宏福苑大火造成168人死亡，包括英勇殉職的消防隊目何偉豪。政府今日(29日)公布宏福苑獨立委員會報告中，交代導致何偉豪殉職的情況及成因，並檢驗何偉豪穿戴的個人防護裝備及其他相關裝備。報告亦同意他應對事故時，展現出無比的英勇及強烈的責任感，彰顯了無私奉獻的最高典範。
獨立委員會在報告指出，何偉豪前往宏昌閣執行任務途中，因停下來協助宏泰閣一名乘坐輪椅的老婦而與隊友失散，及後進入宏泰閣。委員會推斷他當時誤以為自己正身處宏昌閣，並可能以為小隊其他隊員已抵達27樓，故乘升降機前往接應地點對下兩個樓層，即25樓。
調查發現，當時現場情況迅速惡化，何偉豪已佩戴妥當的個人防護裝備及呼吸器，應完全有能力離開宏泰閣逃生，但他繼續逗留試圖協助其他居民疏散。調查相信，何偉豪在宏泰閣31樓脫下全面罩、呼吸器等裝備，嘗試從升降機大堂的窗戶爬出至室外棚架試圖逃生，最後從高處墮下。
委員會信納，何偉豪於火災當日已獲配備適當的個人防護裝備及呼吸器，以執行任務。然而，消防處應繼續探討這些器具是否仍有改善的空間。委員會續指，何偉豪在極度不幸的情況下殉職。經了解事故的來龍去脈後，委員會同意調查專組的結論，即何偉豪在應對事故時展現出無比的英勇及強烈的責任感。即使面對困險重重、命懸 一線的處境，他仍捨己為人，彰顯無私奉獻的最高典範。