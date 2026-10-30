公開宏福苑火災報告 房屋局長何永賢落台 特首率7司局長鞠躬道歉

宏福苑火災獨立委員會報告昨公開，當中詳述大火成因、各部門責任，並提出120項改善建議。特首李家超率領多名司局長交代詳情，並於記者會一同向災民及市民鞠躬道歉。在4個涉事的政策局中，房屋局長何永賢已請辭，以承擔政治責任；對於為何另外3名局長毋須「落台」，李家超多番解釋稱，決定過程綜合多方面因素，包括官員在事件中的角色和政策範疇等。對於他本人是否要被問責，他稱已自我檢討，作為第一責任人要帶領政府解決問題；被問到會否爭取連任，李家超回應指「並非現時要處理的問題」。

昨日記者會上，除李家超外，出席的包括4名正副司長、保安局長鄧炳強、勞工及福利局長孫玉菡，以及發展局長甯漢豪。房屋局長何永賢未有現身。李家超提到，對於大火造成168人死亡，深感難過，隨即率領7名官員鞠躬道歉。 李家超表示，雖然火災不涉及房屋局長個人犯錯，惟宏福苑屬房屋局轄下獨立審查組(ICU)的職責範圍，房屋局長應承擔政治責任。他本周三與何永賢會面，何提出請辭，表示願意承擔政治責任。他已接受何永賢請辭，並報請中央人民政府，即日停止其局長職務，現由財政司副司長黃偉綸兼任署理房屋局長。

3局長毋須落台 李家超：平衡所有考慮因素 除房屋局獨立審查組外，調查報告亦點名屋宇署、消防處及勞工處失職，李家超被連番追問為何另外3名局長毋須問責，李家超回應指，考慮政治任命團隊要承擔的政治責任時，綜合考慮了一系列因素，平衡所有要考慮的因素後所作的決定，「係我嘅個人政治決定」。他又指，已向政治委任團隊提出要求，未來全力推行改革，亦要汲取教訓，落實「以結果為目標」的施政理念。記者會上3名局長均未親口回應政治問責問題。

作為第一責任人須帶領政府解決問題 李家超被問到個人是否需要問責時稱，對火災造成168人死亡深感傷痛難過，在自我檢討過程中，考慮到政府需要推行大量改革，亦有大量工作要落實，作為第一責任人，要帶領政府解決問題，落實工作，履行責任全面改革。對於有否參考內地政府對事故的問責方法，他指香港有其問責制度，會按香港實際情況而作決定。李家超亦數度被追問會否連任，他回應指「將來官員在政府的角色，並非現時要處理的問題」。 對於政府在大火發生後近一年才道歉是否太遲，李家超表示，大火後首要任務是救災扶危，不能讓人逃避刑事責任，亦要援助和安置受影響的家庭，為其長遠居住做好安排。他指，事件不同階段複雜演變，現階段是適當時候向災民和市民道歉。

陳國基：成立督導委員會 落實報告建議 獨立委員會報告提出超過100項建議，為檢視和落實報告建議，政府將成立一個由政務司長陳國基主持的督導委員會。陳國基表示，獨立委員會報告提出的建議環環相扣，督導委員會的工作不單是逐項落實，更是有系統地處理跨部門和跨環節的問題。 陳國基又指，政府會按照建議，建立一套跨部門聯合中央數據系統，整合各相關部門現時各自整理和更新的數據和資訊，讓各部門能夠互相分享巡查、違規、處分以至定罪紀錄。同時會建立一套協助監察樓宇維修工程相關投訴的系統，整理分析不同部門投訴，亦會上載至中央數據系統，利用AI分析和監督處理投訴的進展和結果，確保及時妥善跟進。

何永賢：願意為火災承擔政治責任 何永賢在政府記者會後發表聲明指，作為房屋局長，願意為火災承擔政治責任，希望逝者可以安息，早日走出傷痛。她指，對於政府即將推出的大規模改革措施，顯示了極大的決心問題。她又感激中央和行政長官以至整個政府團隊對她的信任和支持。

報告：宏業鴻毅罪魁禍首 專業人士淪橡皮圖章 宏福苑大火後，政府成立獨立委員會調查火災成因，報告終昨公開。在報告的第10及第11個章節詳述私營機構和相關政府部門的責任。報告指，總承建商宏業及工程顧問公司鴻毅負有整體責任，研訊所得的證據清楚顯示，它們敷衍塞責，毫無疑問是罪魁禍首，須為造成這場火災慘劇和嚴重傷亡負責。證據顯示，眾多註冊承建商及註冊建築專業人士未有進行任何實質工作，為換取報酬，而應要求作為橡皮圖章，簽署法定表格。委員會同意法律團隊的觀察所指，有關人士持續以欺瞞手段，向各個規管部門隱瞞相關各方的行為，理應受到委員會最嚴厲的譴責。

報告又指，多名宏福苑居民曾向多個部門投訴，但部門處理相關投訴時互相推諉，其後不了了之，未有妥善解決，最終沒有部門就各項消防安全問題承擔主體責任，有關投訴石沉大海。委員會經審慎考慮後，認為屋宇署及房屋局獨立審查組ICU，在確保工程安全方面未能妥善履行監督職責；亦未有在執行規管制度方面保持良好協調，屋宇署未有妥善審核ICU工作。