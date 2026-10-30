支援大維修業主 提供資訊 代辦招標 樓宇維修支援及服務局明年投入服務

宏福苑大火揭示樓宇維修的圍標問題嚴重。財政司長陳茂波表示，政府會成立「樓宇維修支援及服務局」，更積極主動支援業主，在不同階段提供代辦服務，預計明年1月起推出服務，政府將適時公布服務收費及資助水平。他又指，長遠而言，樓宇維修支援及服務局會接管市建局負責的各項樓宇維修資助計劃，雙方會做好交接工作。

陳茂波昨在記者會上公布細節。他指，樓宇維修支援及服務局是由財政司長法團全資擁有的非法定公司，目標今年底前完成該局的註冊及董事局委任，已展開行政總裁及其他人事招聘工作，讓公司盡快從市建局接棒提供全新支援服務；並按原計劃於年底前陸續備妥3張預審名單，明年1月起指派驗樓顧問，在首季內為業主進行項目招標。 已預留3億 其中2億提供費用減免資助 他續指，樓宇維修支援及服務局會以合理收費向業主提供支援服務，長遠達致自負盈虧。為支援有關服務，今年財政預算案已預留3億元，其中1億元用作起動資金，另外2億元為使用服務的業主提供費用減免資助。

對於3億元是否足夠，發展局長甯漢豪回應稱，「樓宇維修支援及服務局」日後將以自負盈虧方式運作，主要職能是協助業主，因此業主亦須支付一定費用。 甯漢豪表示，服務局的收費服務全流程包括預早代辦招聘一定數目的驗樓顧問，可第一時間指派驗樓顧問，毋須再為個別項目的驗樓另行招標。驗樓報告通過後，服務局會分別就委聘工程監督顧問和負責施工的承建商，為業主代辦招聘及評標工作，根據得分排序推薦最多3份標書，申領政府維修資助的業主必須在推薦標書作出委聘。

她續指，施工環節期間，監督顧問會承擔協助業主監督工程的主體責任，而樓宇維修支援及服務局則會協助業主檢視監督顧問有否按合約提供到位的服務。若施工期間須大幅修改工程範圍或增加工程費用，監督顧問必須事先提交報告，以便樓宇維修支援及服務局向業主提供意見。 屋宇署重組架構 頂層設「兩處」 甯漢豪又宣布，屋宇署明年第一季起啟動架構重組，在頂層設立兩個「處」，分管新建樓宇和現存樓宇。此外，屋宇署採用「區長制」，將目前全港6個組別改為10個組，全面負責區內現樓各類型的執管工作。她提到，區長作為召集人，會成立跨部門專責小組，與房屋局、勞工處及消防處等人員定期召開會議，就當區強制驗樓及有關的樓宇維修項目加強溝通。另外，屋宇署內設「專責審計監察組」，負責內部審核部門工作和房屋署按授權進行的執法工作，直接向屋宇署長匯報。

針對樓宇維修工程圍標問題，政府將成立由鄧炳強統籌的打擊圍標「聯合特遣隊」，由警方、廉政公署及競爭事務委員會組成，負責情報收集、聯合調查及執法行動。當局亦會利用即將設立的樓宇維修圍標刑事罪行及《有組織及嚴重罪行條例》相關權力，打擊圍標、貪污及黑社會滲透等不當行為。