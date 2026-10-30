成立公營房屋樓宇管制組 取替ICU 設項目專責團隊 統籌工程事宜

黃偉綸表示，「管制組」會規管所有房委會已出售或分拆出售的公共屋邨和資助出售屋苑的維修工程，以及規管房委會目前正在興建的新公營房屋建築項目，和未有分拆出售的現有公共屋邨的相關工程。他指，新成立的「管制組」會實行全新的監管制度，在未來會以個別的維修建築工程項目為基礎，統籌及綜合處理相關工程的規管工作；相信新的規管制度有助改善整體工程的有效統籌、溝通，以及加強風險管控。

宏福苑聽證會及調查報告均揭示，房屋局獨立審查組(ICU)在監管工作上存在多方面缺失。兼任署理房屋局長的財政司副司長黃偉綸表示，下月內將成立「公營房屋樓宇管制組」，取代目前的「獨立審查組」。

他解釋，新制度下，就每個維修工程項目，管制組會設立項目專責團隊，統籌處理相關的工程事宜。項目專責團隊會特別安排一位聯絡專員，主動聯繫每一個項目的業主立案法團，從居民的角度出發，透過一站式的溝通及服務，為居民提供所需要的協助。

屋宇署首長級人員加入管制組

黃偉綸又提到，屋宇署會在短期內調派一位首長級的人員加入新成立的「管制組」，進一步加強部門之間的溝通，並會向「管制組」的人員提供關於執行《建築物條例》的專業意見，並協助培訓相關的人員。