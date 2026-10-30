政府啟動部門首長責任制兩級調查 調查40至50公務員有否失職

宏福苑火災獨立委員會報告點名房屋局獨立審查組、屋宇署等4個政府部門在監督工程相關火警風險方面存在不足及缺失，須為事件承擔部分責任。政府將啓動部門首長責任制下的行政責任兩級調查機制，根據《公務員敍用委員會(調查)規例》，轉介公務員敍用委員會進行調查，3個月內完成，並就政府應考慮採取的紀律行動及行政處分提出建議。敍用委員會料與約100名公務員會面。

李家超昨午於記者會表示，對4個部門的表現感到非常失望，相關部門未有履行「以民為本」及「以結果為目標」的施政理念。調查範圍包括有關人員的個人責任，研判有否失職、違反相關部門規定，與有否違反《公務員守則》及公務員管理有關規定，並按證據及事實，針對涉及不足或缺失的人員，按相關部門規定及或規例等，就紀律行動及行政處分提出建議。