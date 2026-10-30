統籌推行消防改革措施 消防處設大型火警防控總區

保安局長鄧炳強稱，保安局和消防處為回應獨立委員會報告，將推出多項改革措施，涵蓋消防裝置監管、承辦商規管、消防法例修訂及消防處架構改革等範疇。消防處將成立大型火警防控總區，將分散於各總區的相關隊伍集中統一指揮，以專責架構統籌推行各項改革措施，並專責監察大維修樓宇及高風險場景的消防風險，制訂專屬應變計劃，以及統籌消防科技措施。

他又指，當局將提升特大火警應變能力，包括就「棚網樓」等特殊場景研發滅火及救援策略，以及運用人工智能、滅火機械人和電子入口指揮板等科技提升救援效能。消防處會全面優化消防安全投訴處理機制，履行「兜底」責任，接手處理涉及消防安全的投訴，並委派聯絡員跟進。