宏福苑大火報告出爐 委員會冀為追責改革奠定基礎

政府昨公開宏福苑火災獨立委員會報告，兩冊共約1,000頁的報告。委員會指出，宏福苑大火是香港史上傷亡最慘重的火災之一，1,984戶居民的生活因這場大火徹底改變。委員會希望報告能為釐清責任、推動改革及追究法律責任奠定基礎，同時推動樓宇維修行業朝更廉潔及專業方向發展，並強化政府部門「以人為本」及安全至上的施政理念，防止悲劇重演。
報告共分兩冊；首冊交代委員會成立背景、研訊過程、火災起因、火勢迅速蔓延原因及消防設施運作情況，並設專章檢視殉職消防隊目何偉豪的行動程序及裝備。第二冊則聚焦樓宇維修工程消防安全規管制度、承建商及政府部門責任、圍標及其他不當行為問題，以及相關改革建議。「特別小組報告書和獨立調查報告」已上載政府網站供公眾閱覽。
除點名總承建商宏業及工程顧問公司鴻毅須就工程管理及消防安全問題負上整體責任外，報告亦批評多個政府部門在監管、巡查及執法方面存在不足。報告亦以專節交代前大埔區議員黃碧嬌在宏福苑大廈管理及大維修爭議中的角色。黃碧嬌於2021年11月獲時任法團主席鄧國權邀請出任義務顧問，其後曾以顧問或區議員身份出席多次會議。她向委員會表示，職務屬無薪及諮詢性質，沒有決策權，亦無參與承建商遴選、標書評審或工程預算工作。報告披露，她曾參與收集授權票，由最初稱兩次業主大會各收集約20張，及後確認協助收集131張及148張授權票。委員會指出，相關情況一直備受居民關注，亦引起外界對其角色的質疑。報告又提到，多名居民及前管委會成員曾提出不同指稱，包括帶同業界人士出席會議、滋擾居民發言及逐戶收集授權票等。委員會表示，所得證據未有顯示黃碧嬌或另一名前區議員梅少峰直接參與任何圍標活動或反競爭行為，相關刑事罪行及反競爭行為仍有待執法機構繼續調查。
罹難者名單納入委員會正式紀錄
委員會在報告結語指出，過去數月的研訊對許多人而言都是一段沉痛歷程。報告為這場香港史上傷亡最慘重的火災之一留下正式紀錄，並希望為事發經過及成因提供答案，為釐清責任、推動改革及追究法律責任等後續工作奠定基礎。委員會強調，樓宇維修工程相關安全問題屬所有持份者共同責任，必須汲取宏福苑大火教訓，堵塞樓宇維修及消防安全制度漏洞，防止慘劇重演。委員會最後再次向火災中168名罹難者致哀，包括英勇殉職的何偉豪，並指出罹難者名單應納入委員會正式紀錄，願逝者安息，生者堅強。