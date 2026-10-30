宏福苑大火報告出爐 委員會冀為追責改革奠定基礎

政府昨公開宏福苑火災獨立委員會報告，兩冊共約1,000頁的報告。委員會指出，宏福苑大火是香港史上傷亡最慘重的火災之一，1,984戶居民的生活因這場大火徹底改變。委員會希望報告能為釐清責任、推動改革及追究法律責任奠定基礎，同時推動樓宇維修行業朝更廉潔及專業方向發展，並強化政府部門「以人為本」及安全至上的施政理念，防止悲劇重演。

報告共分兩冊；首冊交代委員會成立背景、研訊過程、火災起因、火勢迅速蔓延原因及消防設施運作情況，並設專章檢視殉職消防隊目何偉豪的行動程序及裝備。第二冊則聚焦樓宇維修工程消防安全規管制度、承建商及政府部門責任、圍標及其他不當行為問題，以及相關改革建議。「特別小組報告書和獨立調查報告」已上載政府網站供公眾閱覽。