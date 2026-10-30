山頂光影匯煞停 政府︰規範大幅縮減損成效

政府於今年初宣布推行多年的「幻彩詠香江」將由全新光影匯演取代，頭炮為配合香港繽紛冬日巡禮推出的「山頂光影匯」，旅發局在山頂盧吉道與夏力道一帶步行徑安裝燈光裝置，配合周邊環境為山頂景點加添新元素，提升旅客的遊覽興趣。惟計劃具體落實即遇阻力，被居民、行山人士及部分議員指責破壞自然景觀、構成安全隱患。旅遊事務署及旅發局昨向中西區區議會提交文件，指綜合考慮地區意見、項目經調整後的預期成效後，政府認為再無迫切需要推展項目，決定不會繼續進行。旅發局會盡快拆除所有相關裝置，並全面修復受影響的地方，盡快恢復原貌。

當局解釋，因應議員所反映的意見和建議，旅發局全面檢視項目的整體規模及推行時間，並曾考慮將原先分散於沿線的10個景點減至7個，以及將原定一年的推行期縮短至明年2月底。為回應居民對休憩空間的關注，旅發局亦已陸續移除設於夏力道入口的燈光裝置，以及所有設於夏力道健身站與高西郊遊區草地位置的燈組，並安排修復相關草地，讓有關休憩空間恢復原貌，盡快重新開放。為減低對樹木的影響，修訂方案擬將用作懸掛燈具的樹木數量，由原來計劃的52棵減至約24棵及移除部分燈具，其餘燈具則轉移至附近的燈柱或樹腳旁，相關移除工作亦已陸續展開。

不過，政府及旅發局在研究上述調整時，亦就項目的整體效益及推行安排作進一步評估。雖然項目的概念及優化方向大致獲得議員認同，但考慮到當區居民及步行徑使用者對保護區內自然環境的關注，政府一方面估計修訂方案未必能完全釋除他們的疑慮；另一方面，亦憂慮項目規模經大幅縮減後，即使盡量保留最具特色的設計，卻難以完整呈現原有設計概念及燈光效果，項目的整體體驗和吸引力將受到影響，未必能達到預期成效。

旅客已有更多元化旅遊選擇

鑑於項目原意是為傳統景點注入新元素，吸引旅客重訪及延長留港時間，政府在考慮項目的後續安排時，亦一併審視了現時旅遊活動及產品的供應。隨著不同類型的國際大型演唱會、體育及文化盛事，以及中西節慶活動在香港舉行，旅客已有更多元化的旅遊選擇。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，考量各方意見及夜間盛事豐富，山頂「光影匯」無迫切性故即時煞停，旅遊發展局未來仍會推出各式光影活動，山頂項目拆卸後的燈具將盡可能循環再用。