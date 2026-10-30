香港多角度｜世界納稅人組織前主席Jordan Williams：監管成本為「隱性稅收」

法國近期的大規模騷亂，將其深層財政危機推向全球鎂光燈下。市場正密切關注，擔憂法國高達3.6萬億歐元、佔GDP 119%的巨額公共債務，是否會演變成「歐債危機2.0」。來自新西蘭的世界納稅人組織主席Jordan Williams接受訪問時指出，全球政府及企業過去習慣低息借貸，但廉價資金時代逐漸結束，政府除了要控制債務，更應從開支方面着手，而非將成本轉嫁至納稅人。談及香港，他認為本港的低稅制、普通法傳統及營商環境仍具優勢，但提醒監管所產生的隱性成本，同樣可以成為妨礙經濟發展的「稅收」。

Jordan Williams剛卸任世界納稅人組織主席一職。

Jordan Williams表示，過去數年全球納稅人團體面對的最大挑戰，是疫情後出現規模更大、權力更集中，但問責不足的政府。與此同時，人口老化帶來的醫療及退休保障成本持續增加，令公共開支進一步上升。他形容，這些長期累積的問題正逐漸浮現，而真正能夠迫使政府正視財政風險的，並非政治口號，而是債券市場。 他指出，不少企業及政府長期習慣在極低利率下借貸，如今高息環境重臨，調整過程將會相當痛苦。不過，與其等待債務危機迫使政府採取行動，不如及早作出艱難決定。他以新西蘭為例，當地在上世紀八十年代中期一度接近違約，其後經歷痛苦的經濟轉型，反映拖延改革只會令代價進一步增加。

倡政府先檢視開支 對於政府應如何應對財政壓力，Jordan Williams認為，部分政黨均可能向選民作出難以兌現的承諾，令人以為公共服務、福利和低稅可以同時無限擴張。然而，當借貸成本上升，部分政治人物最直接的做法往往是加稅，進一步從納稅人口袋取錢。 他強調，政府不應首先尋求增加收入，而應審視支出是否具有效益，並優先削減浪費。改革難免帶來陣痛，但如果等到市場失去信心，政府才被迫行動，社會承受的代價將會更大。 談及香港，Jordan Williams表示，一直欣賞香港制度基礎，特別是普通法傳統。他曾閱讀香港部分法例，認為條文起草簡明，讓市民和企業較容易理解規則；相較之下，部分國家逐漸採用更複雜的法典式立法，法規愈寫愈長，可能增加遵守規例的成本。

香港長期在經濟自由及營商環境排名中位居前列，但他提醒，排名有時會令決策者產生錯誤的安全感。當環境轉差時，政府可能因為香港仍然高踞榜上，便認為情況「未算太差」，繼而延誤改革。

Jordan Williams認為，香港的低稅制度值得其他地方借鑑。

港低稅制度值得借鑑 Jordan Williams認為，香港的低稅制度值得其他地方借鑑，但稅率並非衡量營商環境的唯一標準。政府亦要簡化程序、減少不必要的監管，讓企業更容易開業、投資和進行日常交易。他以新西蘭開立銀行帳戶為例，過往有關程序可以在短時間內完成，如今受到更多由美國等地引入的法規影響，程序已變得相當繁複。 他將法規帶來的額外時間、行政及合規成本形容為「隱性稅收」。這些成本雖然不會直接列於稅單之上，卻會增加企業負擔，拖慢投資決定，最終削弱整體經濟活力。「至少在新西蘭，妨礙經濟繁榮的最大因素，實際上是監管所帶來的隱性稅收。」他指出。

Jordan Williams日前到訪波蘭克拉科夫出席世界納稅人組織大會。

Jordan Williams亦提到新西蘭的「8號鐵絲」精神，意指人們憑藉簡單工具、靈活思維和自力更生的態度解決問題。不過，他認為，一代又一代的官僚制度正逐步侵蝕這種精神。香港若要保持國際商業中心的競爭力，除了維持低稅，亦須避免規例不斷疊加，令企業陷入「辦事愈來愈難」的處境。 展望世界納稅組織的發展，剛卸任主席一職的Jordan Williams表示，人工智能將會是下一個重要課題，協會將從研究及內部管理兩方面應用人工智能，並讓不同地區的成員分享經驗。他認為，各地團體互相學習，有助提升運作效率，並共同捍衛納稅人權益。