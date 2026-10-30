蔡天鳳案｜辯方質疑DNA採樣程序欠紀錄 警否認處理失當

高等法院續審蔡天鳳遭殺害及肢解案。負責拘捕被告鄺港智的警員林津昨續接受辯方盤問，辯方質疑警方拘捕時曾粗暴對待鄺港智，以及其後抽取口腔樣本的程序欠缺紀錄。林津均否認，強調鄺被捕時曾掙扎，警方只是按需要將他制服，而口腔樣本亦按既定程序採集及封存。另外，控辯各方同意，案發現場檢獲的圓頭鎚並未發現蔡天鳳的DNA。 林津供稱，於2023年2月25日在東涌發展碼頭拘捕鄺港智。當時鄺港智掙扎並跌倒在地，右臉頰留下一處約2厘米乘2厘米的擦傷，他表示，鄺的傷勢是在反抗期間造成，並非警方故意施加武力所致。

其後被帶返西九龍警察總部，並由他負責替對方套取口腔拭子及口水樣本作DNA檢驗。他又指，在套取樣本前從未接觸另外兩名被告鄺港傑及鄺球，亦未曾接觸龍尾村案發單位及兩輛涉案私家車的任何證物。 代表鄺港智的大律師質疑，林津於2023年錄取的口供雖提到取得鄺的口腔拭子及口水樣本，但未有提及替樣本貼上條碼標籤(barcode)，亦無記錄將樣本放入防干擾證物袋，質疑其未有依程序處理樣本。林津不同意，解釋套取DNA樣本有既定程序，每次均以相同方法處理，因此沒有特別將所有技術步驟記錄在口供內。他承認若能記錄條碼標籤資料會較理想，但認為即使沒有寫明，亦不會影響整個證物鏈。

補充口供是按案件主管要求錄取 辯方進一步指出，林津於今年9月再就套取DNA樣本一事錄取補充口供，質疑他是因得悉鄺港智投訴警方未有妥善處理採樣程序後，才補錄相關內容。林津否認有關說法，表示補充口供是按案件主管要求錄取，以補充2023年口供中未有提及的事項。 在控方覆問下，林津表示，口供的作用是記錄調查程序，不可能將每一項細節逐一記下，否則內容將變得冗長及難以閱讀。他舉例指，即使替被捕人解開手銬，也不會記錄從何處取出鎖匙、如何轉動鎖匙或先解開哪一隻手等細節。他又強調，不可能忘記替樣本貼上條碼標籤及放入防干擾證物袋，因為若沒有相關標籤，證物警員及政府化驗所均不會接收有關證物。

圓頭鎚未驗出蔡天鳳DNA 庭上其後讀出新一份同意事實，內容顯示包括三名被告、死者蔡天鳳及其家人的DNA樣本、指紋及掌紋樣本，均在妥善保存及未受非法干擾情況下送交政府化驗所分析比對。此外，同意事實顯示案發現場檢獲的圓頭鎚未有發現蔡天鳳DNA。 其後，政府化驗所DNA資料庫及親子鑑證組化驗師尹巧玲博士作供。她表示，收到警方提交的口腔拭子樣本後，會先進行DNA分型測試，再將結果交予政府化驗所總化驗師衛永剛博士，與案發現場證物檢取所得的DNA樣本進行分析比對。尹確認，警方於2023年3月1日提交的鄺港智口腔拭子樣本密封完整、保存妥當，經核對條碼資料無誤後，化驗所才為樣本貼上實驗室編號標籤。