美酒佳餚巡禮開鑼 展商料萬聖節增人流

由旅發局舉辦、一連4日的「香港美酒佳餚巡禮」昨晚於中環海濱及添馬公園開鑼。今年活動規模擴大，設逾340個美酒美食攤位，按年增加逾一成；周五及周六開放時間更首度延長至凌晨1時。適逢活動橫跨萬聖節，有展商特意加碼備貨，惟亦有人認為認為萬聖節活動覆蓋香港多區，屆時人流或變得分散。 今屆巡禮以「品味世界之最」為主題，匯聚31個國家及地區的佳釀與美食，包括波爾多名酒、葡萄酒大師李志延推薦的勃艮第紅酒，以及富臨鮑魚漢堡、巴馬臣芝士金華火腿焗釀蟹蓋等特色美食。

展商各招應對萬聖節 第二次參展的雪糕店「Verona Gelato」負責人梁先生表示，今年維持原價，並推出限定「鴨屎香檸檬」雪葩及特製酒精雪糕吸客，看好萬聖節會有大量市民和旅客狂歡慶祝，而遊客美酒佳餚巡禮亦成他們的好選擇，有助帶動氣氛。 參展商「清酒匯」負責人張先生在活動帶來日本酒「十四代」、果酒品牌「CHROMAELLE」等產品，指全港多區均有萬聖節活動，屆時人流或稍微分散，「可能有啲人會選擇去蘭桂坊，去完先嚟美酒佳餚」預期銷情與去年持平，最大關鍵仍看天氣。著名粵菜餐廳「明閣」行政總廚李悅發則透露，因應活動部分日子延長開放，加上節慶人潮，已準備更多存貨，預期生意額可按年增長一至兩成。

香港美酒佳餚巡禮將於10月29日至11月1日於中環海濱活動空間舉行，並首次延伸至添馬公園。除了首日(29日)會在晚上7時半開放外，周五、周六開放時間為中午12時至凌晨1時，而最後一天則在午夜12時關閉。活動入場費40元，購買美酒佳餚的美味券則每張25元。 香港旅遊發展局主席林建岳表示，活動匯聚各式頂級佳釀美酒佳饌，更拓展至添馬公園，盼打造熱鬧空間，供大家放鬆及盡情享受。 文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，活動營運至深夜一點(周五、六)，鼓勵市民及旅客入場享受美酒佳餚，不須顧慮時間，盡情暢飲。