蔡天鳳碎屍案｜鄺球改認阻止合法埋葬屍體罪 天眼顯示買電鋸及絞肉機等(更新)

28歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳於2023年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。死者前夫鄺港智(中)、前家翁鄺球(左)及前大伯鄺港傑(右)被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪

證物警員吳太盈供稱，他負責將鄺港智的口腔拭子樣本送往政府化驗所，當時樣本試管已貼上條碼標籤，保存在防干擾證物袋內。此外，吳負責送遞鄺港傑與鄺球的口腔拭子樣品，並在涉案龍尾村單位內檢獲一個電鋸的包裝盒，交由法證檢驗。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺受審。案件開審前鄺港智及鄺港傑承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球不承認阻止合法埋葬屍體罪，今日(30日)案件今踏入第27日審訊，鄺球在9名陪審團席前承認阻止合法埋葬屍體罪，庭上讀出控罪後表示「認罪」，表現平靜。

控方及後播放多段閉路電視片段，顯示2月6日鄺球與鄺港傑曾出入龍尾村、2月7日鄺港傑曾在九龍灣Megabox宜家傢俬購買膠箱及聯合鄺球去借車。鄺球及鄺港傑於2月8日分別駕駛兩架七人車出現在上海街，鄺球從廚房用具店購買大型絞肉機及湯煲等，及後，鄺球多次進入刀具店並將幾件類似刀的物品放入車內。

一段閉路電視片段為2月8日，鄺港傑一人入五金超級市場買手套，與店員對話被鏡頭收錄，鄺問「童軍繩係咪呢隻」，店員問東西用途，鄺指「打繩結」、「幫人買，畀小朋友…」。片段顯示，其後鄺球與鄺港傑返回龍尾村；2月9日片段鄺港傑到家品店購買洗手液及消毒噴霧等物；2月10日片段則拍攝鄺球手持一個藍色帳幕到荃灣停車場，其後駕車離開。控方指事後單位內找到一張八達通，交易紀錄顯示有人用該八達通購買涉案帳幕。