大埔宏福苑五級火｜楊何蓓茵：目前未收到有公務員請辭 若發現其他部門失誤可擴調查範圍

因應獨立委員會就大埔宏福苑五級大火發表的報告指出，4個部門在監督與宏福苑工程相關火警風險上存在不足和缺失，政府決定啟動行政責任兩級調查機制，並轉介公務員敍用委員會進行第二級調查，要在三個月內完成，委員會初步估計調查對象有40至50名公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（30日）在電台節目表示，有關報告已指出相關部門的缺失，但沒有精準釐清個別人員的責任，公務員敘用委員會將接手調查個人層面的缺失及責任輕重。由於調查過程牽涉私隱及政府內部機密資料，因此不會公開，但會用合適的方法讓公眾知道調查結果。

嚴重會革職失退休福利 楊何蓓茵指若證實有公務員嚴重失職、未能履行核心價值、涉及誠信或重大失誤，會嚴肅處理，最嚴重會革職處分、失去退休福利等，當局亦可以勒令強迫退休、降級，以及嚴厲譴責或譴責等，被譴責的公務員將在三至五年間無法晉升或署任。她指即使涉事的公務員辭職企圖逃避紀律處分，政府仍可依例扣起他們的退休金，但指普遍公務員會配合調查，目前未有收到有人請辭。 不能以消極態度拒絕合作 對於報告提及多個部門出現系統性缺失及普遍欠缺危機感的問題。楊何蓓茵指，局方認同指出的不足，並會積極改善，認為公務員在工作時必須抱持以人民為本的意識，不能只收到投訴才作處理。

被問到調查會否包括民政事務署等未被委員會點名的部門，楊何蓓茵指，會以獨立委員會報告為基礎，若調查期間發現其他部門或人員有缺失，不排除擴大調查範圍，強調公務員有責任配合調查，不能以消極態度拒絕合作。 面對外界關注調查會否影響公務員士氣，楊何蓓茵回應指，獨立委員會在報告中特別指出不能「以偏概全」，並對公務員的總體表現給予正面評價。她呼籲公務員毋須沮喪，應正面面對問題並及時改善。