大埔宏福苑五級火｜甯漢豪再致歉　稱「思考過」請辭但要按特首指示

大埔宏福苑五級火造成168人遇難，獨立委員會向行政長官李家超提交報告，房屋局局長何永賢為承擔政治責任請辭，由財政司副司長黃偉綸兼任署理房屋局局長。政府今日舉行兩場記者會交代報告建議作出的改革措施。黃偉綸及發展局局長甯漢豪再次向市民致歉。黃偉綸說已做好應對任期長或短的準備，至於甯漢豪表示，個人有「思考過」請辭，她引述李家超曾比喻自己是船長，她就是船員，大家均在同一條船上航行，因此不能只關注個人意願，需要跟從指示做事並依照紀律，作為團隊的一員，是有責任做好工作。

黃偉綸對署理任期長短做好準備 對於會否有新房屋局局長人選，黃偉綸說今屆政府任期尚餘8個月，認為尋覓合適人選是一項挑戰，因此他的署任是開放式沒有時限，不論任期長短，他都已準備好努力完成工作，但會否有新人選，仍須交由行政長官考慮。對於房屋局改革架構將獨立審查組(ICU)改組為公營房屋樓宇管制組，以項目形式跟進工程。黃偉綸說，管制組一開始會有約300人，均是ICU的同事，當局已舉辦超過10個輔導或訓練班，加深同事對相關指引的認識。

黃偉綸表示，大維修工程與房屋局、發展局息息相關，因此必須應對委員會建議，徹底改革，提升監管職能；善用業界資源，更主動監管工程；馬上啟動能優先進行的改革措施，亦要「以民為本」，全方位協助居民，履行樓宇維修責任。 甯漢豪說將成立樓宇維修支援及服務局，第一線會協助業主，督促承建商做好工作，並檢視監工顧問的工作是否到位、 有沒有定時處理業主投訴等，承建商在施工前須獲得屋宇署申請審批許可，每半年提交報告。初步估計樓宇維修支援及服務局的服務成本，每戶需要數千元。 今年財政預算案已預留3億元，其中2億元為使用服務的業主，提供費用減免資助，期望費用寬減能聚焦差餉物業租值較低的樓宇。