大埔宏福苑五級火｜孫玉菡：按特首要求留守崗位 汲取教訓以結果為目標施政

大埔宏福苑五級火造成168人遇難，獨立委員會向行政長官李家超提交報告，房屋局局長何永賢為承擔政治責任請辭。勞工及福利局局長孫玉菡今日(30日)在立法會與傳媒見面時，被問到是否需要承擔政治責任及有否考慮請辭，孫玉菡再次就事件致歉，強調作為政治任命官員，要支持行政長官施政，需要向行政長官負責，要重視團隊精神及有大局意識。他作為問責官員，會按行政長官要求留守崗位推動改革，全力以赴，汲取教訓，更好落實以結果為目標的施政方針。

對於報告提及勞工處處理投訴的問題，以及個別人員表現不理想，孫玉菡說，對於相關公務員，行政長官已提及關於行政問責的問題，留待公務員敍用委員會處理。 地盤禁煙實施3個月 發87張罰款通知書 至於報告提出建議，在修訂法例地盤全面禁煙等，勞工處已落實。他特別提到在修例後，市民提供的資訊，包括相片或錄像都能協助處方執法。新例實施3個月以來，勞工處共發出87張定額罰款通知書，當中27張、即約三分之一是建基於市民提供的資料執法。至於承建商，目前有4宗個案涉及5張告票，正進行檢控程序。

他說在新例實施後，勞工處作出超過6900次巡查，當中約430次是基於接獲投訴或給予資料後去巡查，這個數字佔整體數目比例不多，但成功檢控的比例很高，希望社會繼續提供協助，做好地盤全面禁煙。