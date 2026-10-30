大埔宏福苑五級火｜被追問請辭想法　鄧炳強：我自己唔重要，要跟特首指示

鄧炳強及丘應樺作為問責團隊一員，向災民及廣大市民致歉（陳芷晴攝）

政府今日舉行打擊樓宇維修工程圍標措施記者會，保安局局長鄧炳強被追問有否想過問責請辭，他表示自己的想法不重要，要跟隨行政長官李家超的指示。

鄧炳強、商務及經濟發展局局長丘應樺在記者會開首表示作為問責團隊其中一員，就宏福苑事件向災民及廣大市民致歉。對於獨立委員會報告點名消防處做得不足，鄧炳強引述報告亦提及消防員奮不顧身救火，何偉豪更犧牲了生命，鄧炳強一度哽咽。鄧炳強被追問他需否付上政治責任，他指出自己並不重要，「社會重要、香港重要、國家重要」。而特首作為首長，他需要跟特首的指示，在自己的崗位全力以赴，汲取教訓。至於會否為死難者舉辦悼念活動，鄧炳強回應：「冇呢方面資料」。