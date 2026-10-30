被追問請辭想法　鄧炳強：我自己唔重要，要跟特首指示

政府今日舉行打擊樓宇維修工程圍標措施記者會，保安局局長鄧炳強被追問有否想過問責請辭，他表示自己的想法不重要，要跟隨行政長官李家超的指示。
鄧炳強、商務及經濟發展局局長丘應樺在記者會開首表示作為問責團隊其中一員，就宏福苑事件向災民及廣大市民致歉。對於獨立委員會報告點名消防處做得不足，鄧炳強引述報告亦提及消防員奮不顧身救火，何偉豪更犧牲了生命，鄧炳強一度哽咽。鄧炳強被追問他需否付上政治責任，他指出自己並不重要，「社會重要、香港重要、國家重要」。而特首作為首長，他需要跟特首的指示，在自己的崗位全力以赴，汲取教訓。至於會否為死難者舉辦悼念活動，鄧炳強回應：「冇呢方面資料」。
針對樓宇維修工程圍標問題，政府將成立由鄧炳強統籌的打擊圍標「聯合特遣隊」，由警方、廉政公署及競爭事務委員會組成，負責收集情報、聯合調查及執法行動。鄧炳強補充：「唔會坐喺到等市民報告」，而是會主動調查，任何一個部門發現有可疑都可以分享情報，盡早識別可疑人物、在哪些地盤做過違法行為，確保不會有漏網之魚。
圍標最高可判監10年
政府擬修改《競爭條例》，把大型維修工程圍標列為刑事罪行，涵蓋工程前期工作、顧問服務、合謀定價、瓜分市場等嚴重反競爭行為。建議一經定罪，最高可判監10年及罰款1,000萬元。競委會行政總裁畢仲明指出目標在明年4月提交立法會審議，他補充修例無追溯權，但以宏福苑為例，這類案情有可能達致最高刑罰。鄧炳強鄭重警告任何人，政府是有決心、有能力，不止拘捕違法人士，還會切斷利益鏈，令圍標無利可圖。