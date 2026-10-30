國泰：第三方供應商發生資料外洩　涉及5.3萬宗預訂資料

國泰航空表示，在周三（28日）接獲第三方供應商Amadeus的通報，其後Amadeus在周四（29）提供的進一步詳情，發現有未獲授權人士使用系統帳戶的登入憑證，擅自存取其系統內的旅遊訂位資料，當中包括與國泰航空相關的訂位紀錄。國泰強調，事件對國泰航空的系統及營運並無影響，並已就事件通知有關當局。
系統遭入侵三年 小部份個案涉及個人資料
國泰指，Amadeus公司系統於2023年8月至今年9月期間遭未獲授權人士登入，存取約53,000宗預訂資料，主要涉及預訂參考編號、乘客姓名及航班資料。其中小部份個案涉及額外的個人資料或遭存取，包括但不限於聯絡電郵、電話、旅遊證件資料、飛行常客計劃號碼等。然而，未有證據顯示有財務或付款相關資料被不當存取。
國泰表示，正就事件展開調查並分析Amadeus提供的數據及資料，待確立相關詳情後，將個別聯絡受影響顧客。
國泰指，Amadeus確認已採取應對行動，包括重設密碼，並已加強其系統的監察及偵測能力，目前Amadeus並未發現證據顯示受影響資料遭不當使用。
Amadeus服務全球數以百計的航空公司，包括國泰航空，為其提供核心訂位系統與相關軟件。
立法會議員吳傑莊指今次是非常嚴重的網絡安全事件，他呼籲國泰航空就整個網絡安全系統（包括所有第三方合作夥伴的數據對接流程）進行徹底的保安審核，堵塞安全漏洞。另外，國泰應迅速聯絡所有受影響的客戶，清晰交代其個人資料是否被外洩、外洩了哪些內容，並提供具體的應對指引與支援。吳傑莊續指單靠事後補救是遠遠不足夠，企業不能再採取「被動挨打」的態度，必須建立主動監測、威脅情報共享及即時防禦的機制，將安全防線前移。同時，他建議透過立法或行業監管，推動「企業洩露賠償機制」，讓企業為其未能妥善保護客戶數據的失職行為，承擔相應的法律與經濟風險。