國泰：第三方供應商發生資料外洩　涉及5.3萬宗預訂資料

國泰航空表示，在周三（28日）接獲第三方供應商Amadeus的通報，其後Amadeus在周四（29）提供的進一步詳情，發現有未獲授權人士使用系統帳戶的登入憑證，擅自存取其系統內的旅遊訂位資料，當中包括與國泰航空相關的訂位紀錄。國泰強調，事件對國泰航空的系統及營運並無影響，並已就事件通知有關當局。

系統遭入侵三年 小部份個案涉及個人資料

國泰指，Amadeus公司系統於2023年8月至今年9月期間遭未獲授權人士登入，存取約53,000宗預訂資料，主要涉及預訂參考編號、乘客姓名及航班資料。其中小部份個案涉及額外的個人資料或遭存取，包括但不限於聯絡電郵、電話、旅遊證件資料、飛行常客計劃號碼等。然而，未有證據顯示有財務或付款相關資料被不當存取。