葵涌醫院男病人認帶鄰床智障男肛交　還押至12月10日判刑

一名男子涉2024年在葵涌醫院住院期間，帶鄰床一名26歲中度智力障礙男病人在浴室內口交及肛交，被其他病人撞破並通知護士，護士其後報警。他周五（30日）在高等法院承認「與精神上無行為能力的人作出肛交」罪，法官黎婉姫押後至12月10日判刑，以待索取事主的創傷報告，期間被告還押候判。 案情指，兩人為同房病人，被告沉迷色情影片，警誡下承認知悉事主中度智障、沒能力反抗，認為事主是「容易下手目標」。案發時26歲事主的智商與7歲10個月男童相若，他事後感不開心，覺得自己遭強姦。

事主中度智障 相約7歲10個月男童 被告黃啟俊承認2024年9月13日，在葵涌醫院L2病房男浴室內，與精神上無行為能力的人X作出肛交。案情指，事主X生於內地，案發時26歲，自小三起驗出屬中度智障，相約7歲10個月男童，生活自理能力非常有限，並自2016年起患有妄想型精神分裂症。 案情指，被告和X均是葵涌醫院L2病房病人。案發當晚9時半，有病人向護士舉報，被告在浴室從後擁抱光着下身的X移動，護士到場發現二人在同一廁格內，均已穿好衣服。在護士查問下，X稱當時正睡覺，而被告喚他去洗手間，將陰莖插入其肛門並射精。警方接報跟進事件。醫療報告顯示，X的臀部有擦傷，肛門輕微出血。

X在錄影會面稱，獲被告邀約在洗手間口交，被告叫他協助射精，被告又要求X親吻其肛門及嘴巴。不久，被告將陰莖插入其肛門，並在肛門內射精，過程中沒有使用安全套。X 感到不開心，覺得自己遭強姦。 被告認沉迷色情影片 認為容易下手 被告被捕後在警誡下稱與X在病房相識約一個月，承認沉迷觀看色情影片並有性衝動，認為鄰床的X是「容易下手的目標」被告供稱，當日晚飯時間後邀約X口交，X同意，口交期間亦沒有說話，看起來願意，其後與X肛交約兩分鐘，被其他病人撞破後向護士舉報。被告承認知悉X中度智障，並沒能力反抗。被告亦承認出於衝動犯案、現感後悔。

案件編號：HCCC291/2026