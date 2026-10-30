華御結飯團「拉絲」惹變壞質疑　發聲明指日本米粒會產生黏性

華御結的飯團「拉絲」，有食客質疑由於內藏蠟樣芽孢桿菌（又稱仙人掌桿菌）。華御結發表聲明，指其選用的日本米在烹熟後會具黏性。而第三方檢測結果顯示，所有樣本均符合食物安全中心的標準。

事主本周一在社交平台Threads發文，指當日早上在港鐵會展站的華御結購買飯團，買了1分鐘後便打開食用，發現飯粒之間呈「拉絲」狀態，她問：「呢個華御結係拉絲飯定係我諗多咗？」事主質疑是米飯有問題，通知了食環署，當日再發文指過了7小時，身體沒有任何不適。食環署其後指，當日派員到涉事店舖巡查，無發現明顯的食物及環境衞生問題，會繼續跟進，進一步蒐集資料。