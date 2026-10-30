華御結飯團「拉絲」惹變壞質疑　發聲明指日本米粒會產生黏性

華御結的飯團「拉絲」，有食客質疑由於內藏蠟樣芽孢桿菌（又稱仙人掌桿菌）。華御結發表聲明，指其選用的日本米在烹熟後會具黏性。而第三方檢測結果顯示，所有樣本均符合食物安全中心的標準。
事主本周一在社交平台Threads發文，指當日早上在港鐵會展站的華御結購買飯團，買了1分鐘後便打開食用，發現飯粒之間呈「拉絲」狀態，她問：「呢個華御結係拉絲飯定係我諗多咗？」事主質疑是米飯有問題，通知了食環署，當日再發文指過了7小時，身體沒有任何不適。食環署其後指，當日派員到涉事店舖巡查，無發現明顯的食物及環境衞生問題，會繼續跟進，進一步蒐集資料。
至於華御結今日發聲明，指十分重視近日社交媒體上的有關帖文，並充分理解顧客的疑慮。公司一直與食環署保持緊密聯繫。除了定期品質檢測外，亦主動安排額外第三方檢測，抽取中央食品工場及會展站分店的同批次飯團樣本，進行蠟樣芽孢桿菌（又稱仙人掌桿菌）化驗。結果顯示，所有樣本均符合食物安全中心《食品微生物含量指引》的滿意標準。
解釋日本米粒會產生黏性
店方解釋是選用北海道產的優質新鮮日本米，其特點是烹熟後口感軟糯且富有黏性。米飯烹熟後，飯粒表面的澱粉會產生一定黏性。因此在米飯鬆開時，有機會出現黏附的情況，希望客戶能繼續安心享用華御結產品。