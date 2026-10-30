警瓦解3新界偷車集團 拘8男起回6失車

元朗警區成功鎖定瓦解三個活躍於新界及郊區的偷車集團，共拘捕8名涉案男子，涉及7宗車輛盜竊案件，相關案件合共有8輛私家車及1輛客貨車被盜。警方在行動中成功起回6部失車。

元朗警區刑事部針對元朗及新界多區近日車輛盜竊案上升的趨勢，於10月26日至29日展開代號「 雷霆」暨「玄網」的打擊偷車專項行動。行動中，警方成功鎖定瓦解三個活躍於新界及郊區的偷車集團，共拘捕8名涉案男子，涉及7宗車輛盜竊案件，相關案件合共有8輛私家車及1輛客貨車被盜。警方在行動中成功起回6部失車。被捕人士中，有4人已被落案起訴並於屯門裁判法院提堂，其餘人士正被扣留調查或保釋候查。

元朗警區重案組第一隊督察吳冠麟指，犯罪集團活躍於新界及鄉郊一帶。鎖定停泊在偏遠路邊，或防盜設施不足的露天停車場內的私家車或輕型貨車。盜取車輛後，集團會將車輛自用、轉售，或賣給俗稱「劏車場」的拆車商。為了逃避追查，犯罪分子會為失車套上假車牌，或將車輛停泊在鄉郊極為偏遠的位置。部分人甚至會以車冚遮蓋整部車車身，增加警方調查的難度。

檢車匙編碼器

警方在翻查大量閉路電視片段及經過情報分析後，成功鎖定三個偷車集團的骨幹成員。10月26日突擊搜查新界、九龍等多個地點，以涉嫌未獲授權而使用運輸工具、車內盜竊、偽造文件、無牌駕駛、沒有第三者保險而使用車輛、停牌期間駕駛，以及外出時備有盜竊工具等罪，拘捕8名中國籍男子，其中7人有三合會背景。行動中起回6部失車，包括2部寶馬、1部平治及1部Toyota，價值由數萬元至10多萬元不等。探員在搜查一輛失車期間，更檢獲百合匙、汽車車匙編碼器等盜竊工具。