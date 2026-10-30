賣鄭秀文演唱會假飛　34歲女罪成囚18個月

有騙徒於前年在網上售賣《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》門票(資料圖片)

有騙徒於前年在網上售賣《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》門票，5名買家其後共付款9,100港元購買門票，並於港鐵站與一名34歲女子交收後，到達會場才獲告知是假門票。餘下一名事主在交收時懷疑門票屬偽造，於是向警方求助，涉案女子被捕，經審訊後於早前被裁定欺詐等6罪罪成，今日(30日)於觀塘裁判法院(暫代區院)被判囚18個月。區院暫委法官李志豪指接納被告並非主腦，但若沒有其角色，幕後策劃者也不能出售假門票。法庭除考慮事主金錢損失，亦要考慮他們的期望落差，加上網上交易普遍，判刑須具阻嚇性以阻歪風。

34歲女被告蒙海婷，早前被裁定5項欺詐罪及一項企圖欺詐罪成。控方案情指，6名事主分別經買賣平台Carousell和Facebook查詢《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》門票售價，騙徒聲稱兩張門票價格由1,600港元到3,500港元不等，並約事主分別到港鐵紅磡站和旺角東站等交收。被告於當日在港鐵站與事主交收，期間以紫外光燈展示門票上的防偽標籤，最終有5名事主支付了共9,100港元，在演唱會當日才獲告知門票屬偽造；餘下一名事主則在交收時懷疑是假門票，隨即向附近的巡邏警員求助。

官信納非主腦 惟無士卒不會成功行騙 辯方求情指被告一直奉公守法，而且患嚴重抑鬱和有自殺傾向，但李官認為不構成減刑因素。李官指接納被告僅受僱出售門票，並非事件主腦，惟認為若無被告的士卒角色，幕後策劃者也不能出售假門票。事主不僅損失金錢，眾人一心與親友享受演唱會，最後卻白走一趟，李官指他們的期望落差亦需納入考慮。李官形容網上交易很常見，判刑須具阻嚇性以阻歪風，考慮到被告背景和無案底，終就各罪判處入獄18個月，全數同期執行。

案件編號：DCCC 234/2025