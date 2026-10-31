天主教領島學校推動AI教育　學生用AI測表情安慰寵物主人

天主教領島學校透過「賽馬會人工智能教育」（JC GoAI）計劃的學與教資源，聯同香港中文大學與美國麻省理工學院的學者，開發專為小學而設的資訊及通訊科技科（ICT）的AI基礎學與教資源套，協助教師有系統地推展AI教育，讓學生循序漸進學習AI概念、應用及倫理，從小建立AI素養。
AI基礎資源套適用於小學四至六年級，每級設有12堂課，採用螺旋式進階設計。小四從基礎概念入手，讓學生理解基本運作原理及邏輯，再接觸不同AI工具；小五透過遊戲及程式設計，讓學生運用AI解決學習及生活問題；小六則進一步探索生成式人工智能在學習上的應用。
該校老師姚寶芬表示，較少學校將AI有系統地納入常規ICT課程，因此一套具清晰學習目標、課堂活動及教學指引的資源，有助學校更有系統地推展AI知識和素養。
學生用AI安慰寵物主人
姚寶芬指，觀察到學生對AI課堂投入度高，亦逐漸由使用工具走向理解和創作。她提及，學生除了能運用AI製作程式和遊戲，亦能解釋作品背後的概念及邏輯。
有學生留意到飼主面對寵物離世時的情緒需要，構思利用AI人臉識別技術偵測表情；當系統發現使用者流露傷心表情，便自動播放寵物相片，送上關懷和鼓勵。姚寶芬認為，該作品反映學生已開始從人的需要出發思考AI應用，並以同理心牽動科技創作。