天主教領島學校推動AI教育　學生用AI測表情安慰寵物主人

天主教領島學校透過「賽馬會人工智能教育」（JC GoAI）計劃的學與教資源，聯同香港中文大學與美國麻省理工學院的學者，開發專為小學而設的資訊及通訊科技科（ICT）的AI基礎學與教資源套，協助教師有系統地推展AI教育，讓學生循序漸進學習AI概念、應用及倫理，從小建立AI素養。

AI基礎資源套適用於小學四至六年級，每級設有12堂課，採用螺旋式進階設計。小四從基礎概念入手，讓學生理解基本運作原理及邏輯，再接觸不同AI工具；小五透過遊戲及程式設計，讓學生運用AI解決學習及生活問題；小六則進一步探索生成式人工智能在學習上的應用。