大埔宏福苑五級火｜3預審名單共收650宗申請 甯漢豪：業界對新制重建信心

政府將成立樓宇維修支援及服務局，發展局局長甯漢豪今早(31日)於港台節目表示，今年初當局提出構思時曾找市建局協助籌備，但計劃期間希望加大力度，進行全流程支援，由驗樓開始、聘用顧問及承建商，開工後仍繼續支援，相關工作會令巿建局負擔很大，而巿建局仍要進行巿區重建相關工作，如果兩項工作一起進行，反而會做得不好，因而決定成立一個專注的架構。當局希望年底前能夠成立樓宇維修支援及服務局，未來將會委任董事局及招聘人員。

預審名單方面，甯漢豪表示，當局早前已開始邀請承建商及顧問公司加入，至於巿建局仍有一些項目等候啟動，當局要就個案進行深入分析及分類，希望過度至新架構。她形容預審名單的反應令人鼓舞，現時3份名單中，驗樓顧問及監工顧分別有大約150宗申請，承建商則有350宗，申請數字與之前已下架的預審名單相比，數字升幅達兩至三倍，代表很多以往無參與的顧問及承建商，對未來制度重新建立信心。至於最後數字，由於預審是嚴謹工作，現時不作估計。

房屋局將會成立公營房屋樓宇管制組，取代目前的獨立審查組。被問到相關人員是否都來自獨立審查組，兼任署理房屋局局長的財政司副司長黃偉綸在同一節目稱，管制組有約300人，將會增加一名首長級官員，並由屋宇署借調，令相關人員了解建築物條例，可直接進行培訓工作，並會努力改變文化，相信透過系統改革及足夠的培訓工作可以做到。