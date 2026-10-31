青協賽馬會有機農莊升級　以智慧農業啟發年青人實踐可持續生活

為提升香港應對氣候挑戰的能力，並加深新一代對食物、資源與氣候變化關係的認識，香港賽馬會慈善信託基金撥捐8,300萬港元，支持香港青年協會推行「賽馬會氣候智能耕種教育計劃」，並重建及優化位於元朗八鄉大欖郊野公園的「青協賽馬會有機農莊」。項目結合有機耕種、智慧農業、環境教育及可持續生活推廣，將農莊發展為體驗式學習平台。

「青協賽馬會有機農莊」早前完成重建工程，今日(31日)舉行開幕典禮。佔地約16萬平方呎的「青協賽馬會有機農莊」採用綠色建築設計，配備節能設備、雨水收集及再生能源系統，並引入智慧農業系統。參加者可透過教育導賞、工作坊、外展活動及農莊開放日，親身種植、監察農作物生長及體驗「從農場到餐桌」，了解農業科技、氣候變化與可持續生活的關係。計劃預計於3年內惠及約9萬名學生及公眾人士。