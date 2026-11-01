青衣城食肆驚現鼠蹤 「肥鼠」站雞蛋托盤「張望」　食環：已向食肆持牌人提出檢控

本港近期多區出現鼠蹤。昨日(31日)有網民在社交平台發文，指晚上11時半途經青衣城地下一間食肆時，發現有老鼠疑似在放置食材的地方出沒，從其中一張照片可見，一肥「巨鼠」站在紙製蛋托上，後腿站立似在「東張西望」，發文者戲言「米奇出嚟哈囉喂」。
食環署表示，得悉事件，今日已派員巡查涉事食肆及商場，重點檢查環境衞生、防鼠措施，以及食物貯存和處理情況。巡查期間，人員發現該食肆食物室不潔，涉嫌違反《食物業規例》，署方已即時向食肆持牌人提出檢控；涉事食肆位於商場內，日常清潔及防鼠工作由相關物業管理者負責，一旦發現鼠患及環境衞生問題，食環署會主動介入，按實際情況採取適當防治及執法措施。
署方提到，今年10月已在涉事商場內的食物業處所巡查約50次，會繼續跟進涉事食肆的衞生及防鼠改善情況，並按風險加強巡查及執法。已向涉事食肆及商場物業管理公司提供防鼠滅鼠建議，要求加強日常清潔、妥善處理垃圾及廚餘、清除老鼠藏匿處及堵塞出入通道，從源頭防治鼠患。
由發文者上載的兩張照片可見，其中一張有一隻身型肥大的老鼠站在紙製蛋托上，僅後腿站立，似在四處張望；而老鼠出沒的位置附近有雞蛋及麵包等食材，亦堆放着其他雜物。發文者表示，當時目睹同一時間有兩隻老鼠出沒，惟另一隻「影唔切就閃咗」。
照片引來網民熱議，有網民關注商場及食肆的衛生問題，認為商戶真的要滅鼠；亦有網民稱之前去洗手間時也曾目睹老鼠在枱面走過。