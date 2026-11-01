大埔宏福苑五級火｜林定國：樓宇維修「肥豬肉太肥」 必須驅逐壞人

宏福苑大火揭示圍標問題嚴重。政府日前宣布，計劃今年內向立法會提交多條條例，修訂《競爭條例》及《建築物條例》等，將樓宇維修工程圍標刑事化。律政司長林定國表示，現時樓宇維修市場是「肥豬肉太肥」，必須驅逐壞人，令有誠信的專業人士重新投入市場。

林定國今日(1日)出席電台節目時表示，現時市場的「肥豬肉太肥」被壞人壟斷，劣幣驅逐良幣，必須將壞人趕離市場，讓正當及有誠信的專業人士願意重新投入市場。他稱，要協助及確保業主做到知情及真誠的選擇，讓他們選擇合適的承建商，亦要確保工程落實時合法合規及安全。

令違法者失去自由和「荷包肉痛」 林定國稱，圍標問題在現行民事責任制度下，單靠罰款欠缺阻嚇力，刑事化後一經定罪，最高可被判處10年監禁和罰款，罰款上限為1000萬元，或違法所得商業得益三倍、或違法期間每年度本地營業額五成。他又指，當局亦會將相關罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》，律政司在判刑階段可以提供意見，令法庭判罰符合大眾期望，對法官判罰有信心，相信可令違法者失去自由和「荷包肉痛」。林定國形容，宏福苑火災是一場悲劇，令人痛心，同時令當局汲取教訓，強迫當局深入審視樓宇維修各個環節，改變根深蒂固的問題。

一同出席節目的商務及經濟發展局長丘應樺表示，圍標問題複雜，不僅涉及投標也牽涉合謀定價、瓜分市場等其他方面；競委會一直有針對圍標問題，聯同警方及廉政公署共同打擊。政府計劃將相關罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》的指明罪行。丘應樺認為刑事化可以有更大權力打擊圍標行為，期望盡快在明年4月左右通過修例。