大埔宏福苑五級火｜鄧炳強：聯合特遣隊抽絲剝繭找線索 揪出圍標集團

宏福苑獨立委員會報告日前公開，政府提出多項改革措施，包括宣布成立跨部門特遣隊。保安局長鄧炳強表示，新成立的聯合特遣隊將結合各部門強項，發揮「一加一大於二」功能，並有權派員列席業主立案法團會議，起阻嚇作用。他表示，不論圍標集團手法如何隱蔽，特遣隊會抽絲剝繭找出線索，徹底揪出圍標集團。

鄧炳強今日(1日)出席電視節目《講清講楚》時表示，雖然圍標集團手段日益隱蔽，但一定會留下蛛絲馬跡。他表示，特遣隊可以透過分析不法分子的歷史行為、關聯公司背景、股東名單，以及招標過程中的利益關係等，抽絲剝繭地找出線索，並在不同階段使用搜查、竊聽和跟蹤等偵查權力，徹底揪出圍標集團。

一同出席節目的商務及經濟發展局長丘應樺表示，今次修例將圍標等行為刑事化，刑罰顯著提升，相信能達致巨大阻嚇力。

此外，委員會報告點名4個部門失責，包括消防處。鄧炳強表示，政府已經啟動部門首長責任制的第二級調查，相信公務員敍用委員會將調查消防處高層的相關責任，相信有關人士有承擔。