首屆北都馬拉松吸引1.5萬人參與 有跑手指終點往北區運動場路程辛苦

鄉議局主辦的首屆「鄉議局100周年北部都會區馬拉松」今日(1日)開跑，吸引約1.5萬人報名參加。跑手不但能途經新界各區，更能首次踏足粉嶺繞道，欣賞北都沿途風光。不少跑手坦言，賽道有較多斜路與彎位，極具挑戰性；但亦有跑手提到，完賽後須步行較長路程，才能返回北區運動場解散，盼大會日後能改善流程安排。 首屆北部都會區馬拉松分為全馬、半馬、10公里及1,600米四大項目。全馬挑戰組於清晨6時30分在沙田石門鄉議局大樓率先起跑，由新界鄉議局主席劉業強及民政及青年事務局局長麥美娟等嘉賓主持起步儀式。不少跑手特意於起點拍照「打卡」並進行熱身準備。今次全馬路線途經吐露港公路、大埔林村河及龍山隧道，並以粉嶺繞道為終點。

男子全馬冠軍指賽道充滿挑戰 首次挑戰新路線，不少跑手直言過程極具挑戰性。男子全馬冠軍張耀樑以2小時33分完成賽事，他賽後接受訪問時指出，今次路線包含較多行人路及斜路，路面略顯凹凸不平，特別是在龍山隧道前的一段上斜路段較為窄狹，必須適時調節自己的跑步節奏。他透露，自己以前曾在粉嶺居住及工作多年，在比賽途中親眼目睹該區的變化與發展，令他感觸良多。 另一位跑手吳小姐表示，過去曾參與街跑活動，今次是首次正式參加大型馬拉松賽事。她早上從薄扶林乘搭港鐵前往賽場，坦言比賽過程中雖然部分路段缺少遮蔽、陽光較為猛烈，但整體參賽體驗良好，完成賽事後領取行李亦未出現混亂或擁堵情況。她賽後會與好友一同到附近餐廳用餐，並期待未來能繼續參與同類型的體育盛事。

然而，有不少跑手反映抵達終點粉嶺繞道後，須徒步前往北區運動場領取行李，路程較長且較為辛苦。資深跑手林先生透露，以往參加其他賽事，到達終點附近便能直接離場，今次跑手則須在體力透支的情況下，徒步約15分鐘才能到達運動場領取個人物品，直言「嗰段路唔係一個應有嘅體驗。」他亦提到起跑前寄存行李步驟較為繁複，例如需要自行貼上標籤等，期望大會未來能改善流程，提升效率。 至於半馬賽事清晨6時許在科學園出發，同樣以粉嶺繞道作終點。首次參加半馬項目的黃先生透露，今次賽事最大挑戰是臨近終點的高速公路路段，「見到條高速公路已覺得辛苦，好長」，且抵達終點後同樣須步行約15分鐘才能到達北區運動場領取行李，幸好沿途有工作人員清晰指示，整體安排尚算順暢。

黃先生建議，希望主辦單位未來能爭取獲得中國香港田徑總會認可，讓比賽成績可作為資歷證明，以便跑手報名參加渣打香港馬拉松等其他大型賽事；同時亦建議增加補給站的種類與物資，吸引更多跑手參與。

商戶盼多舉辦盛事 刺激地區經濟 為帶動地區經濟，主辦方今次向選手派發食肆優惠券，適用於上水約40間小店。午餐時段，不少跑手在結束比賽後與親朋好友一同前往附近餐廳聚餐，參與活動的小店人頭湧湧。 其中一間食肆負責人侯先生表示，今次活動對生意大有幫助，店舖剛開門已幾乎坐滿，當中約九成顧客都是使用優惠券的跑手。但他直言，一至兩日的單次活動效益始終有限，期望盛事能多在北區舉辦：「一個月一次或兩次舉辦大型活動都無妨，始終北區咁多人。」

另一間食肆負責人Lily亦指，今次活動有助帶動人流，特別是賽事完結後的黃金時段，店內坐滿食客，人流絡繹不絕，直接帶動生意額增長。她提到，不少港人於長假期選擇北上消費，因此希望政府及主辦方能在長假期多舉辦大型活動，以刺激上水區的本地消費與生意。