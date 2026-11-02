第三季經濟增長 陳茂波料高於市場預期

陳茂波

政府將於明天公布第三季本地生產總值的預先估計數字。財政司長陳茂波昨預告，在出口增長加快和內部需求穩健的支持下，第三季經濟按年增長將高於市場預期，增速較第二季加快；亦是連續第15個季度錄得正增長。今年首三季合計，實質本地生產總值的按年增幅，亦是5年來同期最大。全年的經濟增長預測亦可望再上調。 陳茂波表示，全球人工智能投資熱潮持續，帶動高端電子零件及人工智能相關產品需求急增，香港出口亦受惠。9月本港商品出口貨值按年升64.9%，連續20個月錄得雙位數增長，增幅更創逾40年新高，其中「辦公室機器及自動資料處理儀器」出口貨值更飆升183.7%。

他又指出，本港私人投資開支已連續3個季度錄得雙位數增長，受惠於訪港旅遊持續增長、跨境運輸暢旺和金融市場活躍，即將公布的零售和餐飲收益，將繼續溫和增長。陳茂波稱，雖然地緣政治及主要央行貨幣政策等外圍不確定因素仍然存在，但政府會繼續鞏固經濟增長勢頭。 兩金融盛事今起展開 將公布系列措施合作計劃 另外，陳茂波亦提及兩項國際金融盛事將於今日揭幕。其中「香港金融科技周」，以「金融科技樞紐 聯通世界 共建未來」為主題，一連5日舉行，主論壇設於灣仔會展，並於多個地點舉辦延伸活動，料有來自逾120個經濟體、逾4.5萬人線上線下參與。政府及多個金融監管機構將圍繞人工智能應用與治理、代幣化應用及支付互聯等範疇，推出一系列新措施和合作計劃，以提升金融市場效率，為市民及中小企提供更優質服務，同時為金融科技企業開拓更多發展機遇。

至於第五屆「國際金融領袖投資峰會」的活動亦於今起展開，包括今日舉行的歡迎晚宴、周二的峰會，以及周三由金管局、證監會和金融學院合辦的「與國際投資者對話」。系列活動預計匯聚約280位國際金融領袖，包括約120名全球頂尖金融機構的集團主席及行政總裁。峰會主題為「思變圖新 開拓新局」，人工智能算力競賽及相關投資發展料成為重點議題。陳茂波稱，香港匯聚人才、資金和資訊，可為全球金融決策者提供高效的交流平台，讓與會者從不同角度審視市場最新變化，共同發掘合作和發展新機遇。