大律師公會發表報告倡圍標刑事化 提50項建議促設雙信封制與安全扣分制

香港大律師公會昨日發表《大埔火災法律研究專責小組報告》，針對圍標、投標規格、利益申報及工程安全風險等範疇提出約50項修訂建議。公會原則上支持修改《競爭條例》將圍標行為刑事化，與現行民事制度雙軌並行，但強調新罪行的圍標定義、舉證責任及犯罪意圖等要素必須清晰，同時須釐清寬待機制在刑事檢控下是否依然生效，以維持「吹哨者」舉報誘因。

大律師公會主席毛樂禮解釋，雙軌制運作下，當局若掌握足夠證據達致「毫無合理疑點」的刑事定罪標準且符合公眾利益，將優先採取刑事檢控；否則將轉交民事軌道處理。他強調，本港法律嚴格禁止「一罪兩審」，即不可就同一行為作兩次懲罰，若刑事檢控失敗，當局不能再透過民事程序施加罰款，惟這並不影響受害者提出民事索償。毛樂禮相信，只要執法部門搜證到位，刑事化定能發揮應有阻嚇力。