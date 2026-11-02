擬明年4月通過修例將圍標刑事化 鄧炳強：跨部門特遣隊可列席法團會議

政府日前公開宏福苑獨立委員會報告，並提出多項改革措施，當中包括宣布成立跨部門特遣隊。保安局長鄧炳強指，特遣隊將結合各部門強項，發揮「一加一大於二」功能，並有權派員列席業主立案法團會議，起阻嚇作用。政府表示，修例打擊圍標，冀明年4月通過修例，圍標民刑事雙軌制下，將優先採取以刑事檢控；又指宏福苑悲劇教訓大，促使當局認真審視處理根深柢固問題。

保安局長鄧炳強昨日出席電視節目時介紹新成立的跨部門特遣隊。他指出，特遣隊可透過分析不法分子的歷史行為、關聯公司背景、股東名單及招標過程中的利益關係，抽絲剝繭地找出蛛絲馬跡；並能在不同階段動用搜查、竊聽和跟蹤等偵查權力，徹底打擊圍標集團。他強調，「雖然圍標集團手段日益隱蔽，但必然會留下痕跡。」