擬明年4月通過修例將圍標刑事化 鄧炳強：跨部門特遣隊可列席法團會議

政府日前公開宏福苑獨立委員會報告，並提出多項改革措施，當中包括宣布成立跨部門特遣隊。保安局長鄧炳強指，特遣隊將結合各部門強項，發揮「一加一大於二」功能，並有權派員列席業主立案法團會議，起阻嚇作用。政府表示，修例打擊圍標，冀明年4月通過修例，圍標民刑事雙軌制下，將優先採取以刑事檢控；又指宏福苑悲劇教訓大，促使當局認真審視處理根深柢固問題。
保安局長鄧炳強昨日出席電視節目時介紹新成立的跨部門特遣隊。他指出，特遣隊可透過分析不法分子的歷史行為、關聯公司背景、股東名單及招標過程中的利益關係，抽絲剝繭地找出蛛絲馬跡；並能在不同階段動用搜查、竊聽和跟蹤等偵查權力，徹底打擊圍標集團。他強調，「雖然圍標集團手段日益隱蔽，但必然會留下痕跡。」
悼念活動須綜合考慮一攬子因素
被問及消防處在應對宏福苑大火中是否存在嚴重缺失，鄧炳強承認消防處過去的工作有不足之處，但已盡力改善。他目前不掌握受查的具體人數，但強調大火過後「每一位消防員都不好受」。適逢宏福苑大火將近一周年，鄧炳強指，悼念活動須綜合考慮安全、家屬意願及政府部門統一安排等一攬子因素，強調當局會依法處理。
盼令違法者失自由「荷包肉痛」
政府計劃今年內向立法會提交多項修例，包括將樓宇維修工程圍標行為刑事化，涵蓋修訂《競爭條例》及《建築物條例》等。一同出席節目的律政司長林定國表示，圍標刑事化後一經定罪，最高可判監10年及罰款1,000萬元，或處以違法商業得益的三倍，另亦可按違法期間每年本地營業額的五成。
林定國補充，當局會將相關罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》。律政司可在判刑階段向法庭提供意見，確保判罰符合公眾期望，並相信修例能有效剝奪違法者自由，同時讓其「荷包肉痛」。
擬明年4月通過修例
商務及經濟發展局長丘應樺指出，圍標問題極其複雜，除投標環節外，亦牽涉合謀定價及瓜分市場等行為。競委會一直聯同警方及廉署聯合打擊，而將圍標納入《有組織及嚴重罪行條例》後，當局將獲更大執法權力，期望修例能於明年4月前後獲立法會通過。