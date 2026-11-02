本港歷來最熱10月 平均高達30.5度 天文台：受極強厄爾尼諾等影響

「這次季候風……」終為本港11月的天氣添一分涼意。雖已踏入11月，本港氣溫仍高企，昨市區最高錄得攝氏29.5度；而天文預料一股清勁至強風程度的東北季候風將於本周後期抵達廣東沿岸，並帶來較涼及乾燥空氣。在隨後季候風補充下，下周初市區最低氣溫低見22度。而在極強厄爾尼諾現象影響下，本港剛經歷自1884年有紀錄以來最熱的10月，平均最高氣溫、平均氣溫及平均最低氣溫，3項指標均創歷來10月新高紀錄。

天文台表示，今個10月錄得歷來最暖紀錄平均最高氣溫30.5度，較平均值高出2.4度；此外，平均氣溫27.6度及平均最低氣溫25.8度，均高1.9度。天文台表示，除受氣候暖化影響，亦處於極強的厄爾尼諾事件；加上上月東北季候風較正常弱，影響華南的高空反氣旋亦較正常強，均導致今次最暖10月。本港昨市區最高氣溫錄得29.5度，新界多區更見逾30度，當中流浮山和元朗公園分別達33.6度和33.5度，上水亦達33度。天文台指，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。昨下午多處地區的相對濕度下降至60%。而該股偏東氣流會在今日緩和，該區天色大致良好，並預計今日氣溫高達31度。而受另一股偏東氣流影響，本周中期華南沿岸風勢較大及有一兩陣雨。天文台指，預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在本周後期抵達廣東沿岸，而受隨後乾燥的季候風補充影響，下周初華南氣溫稍為下降，下周一氣溫介乎23至27度，下周二最低更降至22度。